नोएडा प्राधिकरण GIP मॉल और गार्डन गैलेरिया के बीच 15,000 वर्गमीटर जमीन की ई-नीलामी तैयार कर रहा है

नोएडा के सेक्टर-38ए में स्थित GIP मॉल और गार्डन गैलेरिया के बीच लगभग 15,000 वर्गमीटर जमीन को नोएडा प्राधिकरण ई-ऑक्शन के जरिए बेचने की तैयारी कर रहा है। यह जमीन लंबे समय तक चले कानूनी विवाद के बाद अब प्राधिकरण के पास आई है। नीलेमी से दोनों कॉमर्शियल परिसर पूरी तरह अलग-अलग होंगे।

नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा के सेक्टर-38ए में स्थित GIP मॉल और गार्डन गैलेरिया के बीच की लगभग 15,000 वर्गमीटर जमीन को ई-नीलामी के माध्यम से बेचने की तैयारी की है। यह जमीन गेट नंबर-10 और गेट नंबर-11 के बीच स्थित है और लंबे समय से यूनिटेक ग्रुप और प्राधिकरण के बीच कानूनी विवाद का विषय रही थी। सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले के बाद नोएडा प्राधिकरण को अधिकार स्थापित हुए थे, जबकि यूनिटेक ग्रुप वित्तीय संकट के कारण दिवालिया प्रक्रिया में चला गया था। वर्तमान में इस जमीन का एक हिस्सा बाइक पार्किंग और पैदल मार्ग के रूप में उपयोग में है, और पहले यहां एक विशेष झूलती कुर्सियों वाला रेस्टोरेंट भी चलता था। प्राधिकरण इस जमीन को कमर्शियल लैंड यूज श्रेणी में रखकर ई-नीलामी करने जा रहा है, ताकि यह सेक्टर व्यस्त क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत बन सके। इस नीलेमी से GIP मॉल और गार्डन गैलेरिया के पारिसars पूरी तरह अलग हो जाएंगे, जिससे दोनों स्थलों की स्वतंत्र पहचान और पहुँच व्यवस्था सुधरेगी.

नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा के सेक्टर-38ए में स्थित GIP मॉल और गार्डन गैलेरिया के बीच की लगभग 15,000 वर्गमीटर जमीन को ई-नीलामी के माध्यम से बेचने की तैयारी की है। यह जमीन गेट नंबर-10 और गेट नंबर-11 के बीच स्थित है और लंबे समय से यूनिटेक ग्रुप और प्राधिकरण के बीच कानूनी विवाद का विषय रही थी। सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले के बाद नोएडा प्राधिकरण को अधिकार स्थापित हुए थे, जबकि यूनिटेक ग्रुप वित्तीय संकट के कारण दिवालिया प्रक्रिया में चला गया था। वर्तमान में इस जमीन का एक हिस्सा बाइक पार्किंग और पैदल मार्ग के रूप में उपयोग में है, और पहले यहां एक विशेष झूलती कुर्सियों वाला रेस्टोरेंट भी चलता था। प्राधिकरण इस जमीन को कमर्शियल लैंड यूज श्रेणी में रखकर ई-नीलामी करने जा रहा है, ताकि यह सेक्टर व्यस्त क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत बन सके। इस नीलेमी से GIP मॉल और गार्डन गैलेरिया के पारिसars पूरी तरह अलग हो जाएंगे, जिससे दोनों स्थलों की स्वतंत्र पहचान और पहुँच व्यवस्था सुधरेगी





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नोएडा प्राधिकरण GIP मॉल गार्डन गैलेरिया ई-नीलामी सेक्टर-38ए

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