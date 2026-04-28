नोएडा: 84 वर्षीय बुजुर्ग से 85 लाख की साइबर ठगी, सीबीआई अधिकारी बनकर ठगों ने किया शिकार

नोएडा के सेक्टर-51 में रहने वाले 84 वर्षीय बुजुर्ग के साथ साइबर ठगों ने 85 लाख रुपये की ठगी की। ठगों ने खुद को साइबर सेल और सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया और पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नोएडा के सेक्टर-51 स्थित केंद्रीय विहार में निवास करने वाले 84 वर्षीय धीरेंद्र नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक बेहद गंभीर साइबर धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में, धोखेबाजों ने खुद को साइबर सेल और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) के अधिकारी बताकर बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया और उनसे लगभग 85 लाख रुपये की भारी रकम ठग ली। यह मामला साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती और बुजुर्ग ों की विशेष रूप से असुरक्षा को उजागर करता है। पीड़ित धीरेंद्र के अनुसार, उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को बेंगलुरु साइबर सेल का अधिकारी बताया। कॉलर ने दावा किया कि उनके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके अवैध गतिविधियों के लिए एक मोबाइल फोन खरीदा गया है। इसके तुरंत बाद, कॉल को अन्य व्यक्तियों से कनेक्ट कर दिया गया, जिन्होंने खुद को पुलिस और सीबीआई के अधिकारी बताया। इन धोखेबाजों ने पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गंभीर अपराध ों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की धमकी दी। 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, धोखेबाजों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार पूछताछ की और खुद को सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई से संबद्ध बताकर पीड़ित को डराते रहे। उन्होंने गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती के डर का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित से उनके बैंक खातों की जानकारी प्राप्त की और उनसे पैसे ट्रांसफर करवा लिए। धोखेबाजों के जाल में फंसकर, पीड़ित ने पहले 13 अप्रैल को 30 लाख रुपये और फिर 21 अप्रैल को 55 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में भेज दिए। यह स्पष्ट है कि धोखेबाजों ने पीड़ित की उम्र और अनुभवहीनता का फायदा उठाया। धोखेबाजों ने इस धोखाधड़ी को “मनी ट्रेल वेरिफिकेशन” के नाम पर सही ठहराया, पीड़ित को यह विश्वास दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद उन्हें उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। हालांकि, 22 अप्रैल को, धोखेबाजों ने एक फर्जी सीबीआई पत्र दिखाकर पीड़ित पर 1.

24 करोड़ रुपये और जमा करने का दबाव डाला। पीड़ित ने इस अतिरिक्त मांग को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद धोखेबाजों ने उनसे संपर्क तोड़ दिया। इसके बाद ही पीड़ित को एहसास हुआ कि वह साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। पीड़ित ने तुरंत 25 अप्रैल को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और बाद में थाना साइबर क्राइम सेक्टर 36 में भी औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। वर्तमान में, साइबर क्राइम पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और धोखेबाजों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात नंबर से आने वाली संदिग्ध कॉल पर ध्यान न दें और अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यह घटना साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बुजुर्गों को साइबर अपराधों से बचाने की आवश्यकता पर जोर देती है। इस तरह के मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। साथ ही, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी अपने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है





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