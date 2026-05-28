नोएडा: भंगेल एलिवेटेड रोड पर 18.81 करोड़ के नाइज बैरियर लगाने की योजना

नोएडा प्राधिकरण ने शोर प्रदूषण कम करने के लिए भंगेल एलिवेटेड रोड पर नाइज बैरियर लगाने का टेंडर जारी किया है। 4.5 किलोमीटर लंबी इस रोड पर बैरियर लगाने में 18.81 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और काम दो माह में पूरा होने की संभावना है।

नोएडा प्राधिकरण ने भंगेल एलिवेटेड रोड पर ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए 18.81 करोड़ रुपये की लागत से नाइज बैरियर लगाने का टेंडर जारी किया है। अगाहपुर से एनएसईजेड सेक्टर-82 तक बने 4.5 किलोमीटर लंबे इस रोड पर नाइज बैरियर लगवाने के लिए टेंडर खोला जाएगा, जिसमें दो से तीन दिन में कंपनी का चयन होगा और काम दो माह में पूरा होने की संभावना है। यह बैरियर लगाकर एलिवेटेड रोड के आसपास के सेक्टरों और भंगेल गांव के निवासियों को ट्रैफिक के शोर से राहत दिलाने का लक्ष्य है। नाइज बैरियर हाईवे और रहने वाली इमारतों के बीच एक ध्वनि अवरोधक के रूप में काम करेगा, जो ध्वनि को पूरी तरह रोकने के बजाय इसके प्रभाव कम करके उसकी तीव्रता को 50 डेसिबल तक घटा देगा। यह बैरियर छह फीट ऊंचा होगा और मानक इंडियन रोड कांग्रेस (आइआरसी) के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। श्रोताओं की श्रवण क्षमता के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि मनुष्य 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि सुनकर बीमार हो सकता है और 130-140 डेसिबल पर बेचैनी और लगातार सुनने पर बहरा पड़ने का जोखिम बना रहता है। नाइज बैरियर लगाने से सेक्टर-42, 48, 49, 47, 110, 107 के रहने वालों की परेशानी काफी कम होगी। साथ ही प्राधिकरण ने एलिवेटेड रोड पर लूप बनाने के लिए भी टेंडर जारी कर दिया है.

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