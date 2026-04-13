नोएडा: औद्योगिक हब का सच, डिग्री धारक छात्रों के लिए 'अस्तित्व' की तलाश

नोएडा में बढ़ती फैक्ट्रियों के बावजूद, कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के कारण युवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में, नोएडा के औद्योगिक विकास की हकीकत और डिग्री धारक छात्रों की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।
उत्तर प्रदेश के आँकड़ों में नोएडा आज एक 'औद्योगिक केंद्र' का ताज पहने खड़ा है, जहाँ पिछले 9 सालों में रिकॉर्ड तोड़ फ़ैक्ट्रियाँ पंजीकृत हुई हैं। लेकिन जब सरकारी आँकड़ों की चमक ज़मीन पर उतरती है, तो सेक्टर-62 और 59 की सड़कों पर लगे जाम और नारों में बदल जाती है। यहाँ कम वेतन वाला करियर सिर्फ़ 'अस्तित्व' बनकर रह गया है। आइए जानते हैं कि कैसे चमकते नोएडा में एक डिग्री धारक छात्र अपना 'वजूद' तलाश रहा है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' के आँकड़े बताते हैं कि 2017 से अब
तक राज्य में 17,841 नई फ़ैक्ट्रियाँ खुली हैं। पश्चिमी यूपी, ख़ासकर नोएडा, इसका सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन इन आँकड़ों के पीछे उन हज़ारों युवाओं की आहें छिपी हैं, जो बीए और बीकॉम की डिग्री हाथ में लेकर इन फ़ैक्टरीज़ के गेट पर खड़े मिलते हैं। असलियत यह है कि यहाँ नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि यहाँ 'जबड़े कसे' रखने पड़ते हैं। यहाँ चुप्पी साधकर शोषण सहने की मज़बूरी है। कमाई 10 से 15 हज़ार, ख़र्च 20 हज़ार, समझें नोएडा का गणित। कमरे का किराया: एक छोटा सा कमरा (सिंगल रूम) 4,000 से 7,000 रुपये से कम में नहीं मिलता। ख़ान-पान और बिजली: मेस का खाना और बिजली का बिल मिलाकर 4,000-5,000 रुपये ख़र्च हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट और मोबाइल: 2,000 रुपये का न्यूनतम ख़र्च। कुल ख़र्च: लगभग 12,000-14,000 रुपये। अब सवाल यह है कि अगर सैलरी ही 15,000 रुपये है, तो वो युवा अपने घर क्या भेजेगा। अगर शादीशुदा है तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा और अपनी 'लाइफ़स्टाइल' कैसे मेंटेन करेगा? नोएडा एक 'कॉस्मोपॉलिटन' शहर है। यहाँ के बड़े मॉल, ऊँची इमारतें और चमक-धमक एक 'एस्पिरेशनल' दबाव पैदा करती हैं। यहाँ एक छात्र जो गाँव से आता है, वह ख़ुद को इस शहर का हिस्सा दिखाने के लिए महँगे फ़ोन या कपड़ों की ईएमआई (EMI) के जाल में फँस जाता है। नोएडा के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का एकमात्र बड़ा आरोप वेतन को लेकर है। उनका कहना है कि काग़ज़ों पर तो वे 'कुशल श्रमिक' हैं, लेकिन असलियत में वे 'वर्किंग पुअर' की श्रेणी में हैं। एक कर्मचारी ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनके जैसे कई कर्मचारी हैं जो 12-12 घंटे काम करते हैं मगर वेतन 15 हज़ार मिल रहा है। सिर्फ़ 15 हज़ार में नोएडा जैसी जगह में गुज़ारा करना बहुत मुश्किल है। वहीं आँकड़े कहते हैं कि यूपी में 118 ऐसी बड़ी फ़ैक्ट्रियाँ हैं जहाँ 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। लेकिन क्या वहाँ की कैंटीन, मेडिकल सुविधाएँ और कार्यस्थल का माहौल एक डिग्री धारक छात्र के सम्मान के अनुरूप है? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि काम के घंटों का कोई हिसाब नहीं है और बोनस सिर्फ़ चुनावी वादों जैसा है। औद्योगिक विकास विभाग को आवंटित 28,864 करोड़ रुपये का बजट सराहनीय है, लेकिन जब तक 'लिविंग वेज' (जीने लायक़ वेतन) और 'वर्किंग कंडीशन्स' पर सख़्ती नहीं होगी, तब तक ये फ़ैक्ट्रियाँ सिर्फ़ मज़दूरों की फ़ौज पैदा करेंगी, 'करियर' नहीं।
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