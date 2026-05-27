नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में चलेंगी 510 ई-सिटी बसें, जून से मिलेगी हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 510 ई-सिटी बसें चलेंगी, जिसमें से पहले चरण में 15 जून तक 100 बसें शुरू होंगी।

नोएडा , ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में चलेंगी 510 ई-सिटी बस ें, जून से मिलेगी हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी नोएडा , ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 510 ई-सिटी बस ें चलेंगी, जिसमें से पहले चरण में 15 जून तक 100 बसें शुरू होंगी। इमेज एआईप्रथम चरण में 15 जून तक 100 बसें होंगी शुरू। नोएडा , ग्रेटर नोएडा , यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के तहत 510 ई सिटी बसों का संचालन होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) का सहयोग लिया जाए। तीनों प्राधिकरण 50 प्रतिशत : 25 प्रतिशत : 25 प्रतिशत के रेशियो पर काम करेंगे। इसी रेशियों से सार्वजनिक परिवहन पर आने वाले वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) को वहन करेंगे। प्रथम चरण में 100 ई सिटी बसों का संचालन 15 जून तक हर हाल में शुरू होगा। 50 ई सिटी बस का संचालन नोएडा , 25-25 ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। जैसे-जैसे ई सिटी बसों की मांग बढ़ेगी, उसकी संख्या में इजाफा किया जाए। यह निर्देश नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा , यमुना प्राधिकरण सीईओ को दिया। बता दें कि प्राधिकरण की ओर से 15 जून में संचालित होने वाली 100 ई सिटी बस संचालन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लिया। इस दौरान प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश ने शहर सार्वजनिक परिवहन के तहत ई सिटी बस संचालन को लेकर तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को नोएडा प्राधिकरण-यूपीएसआरटीसी अनुबंध में जुड़ने की बात कही गई। इसमें जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड़डा तक सार्वजनिक परिवहन की सेवा को उपलब्ध कराने की बात कही। बताया कि नोएडा , ग्रेटर नोएडा , ग्रेनो वेस्ट, यमुना क्षेत्र के दस लाख लोगों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में जून से ई सिटी बस की सुविधा मिलनी शुरू होगी।जून के पहले सप्ताह में ई सिटी बस का ट्रायल शुरू कर 15 जून तक 100 में से अधिकांश ई सिटी बस को सड़क पर उतारने की बात से अवगत कराया गया। इसमें 10 बस डबल डेकर होंगी। करीब 90 बस 12 मीटर की होंगी। यह बस नोएडा के एमपी-1, 2, 3 जोनल रोड नंबर-6, ग्रेनो वेस्ट, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिये ग्रेटर नोएडा व जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तक संचालित करने के लिए रूट फाइनल करनी की बात कही। यह भी बताया कि बसों का रूट दिल्ली, नोएडा , गाजियाबाद, जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड़डा तक होगा। न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 30 रुपये निर्धारित किया गया है। टिकट एप बेस और मैन्युअल लिया जा सकेगा। ई सिटी बस को प्रतिदिन 200 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगी। प्रति किलोमीटर पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के लिए 69 रुपये का भुगतान किया जाएगा। 15-15 मिनट पर बस सेवा उपलब्ध होगी। नोएडा -ग्रेटर नोएडा के 10 लाख लोगों को सार्वजनिक परिवहन सेवा से लाभांवित किया जा सकेगा। इस परियोजना को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पर तैयार किया गया है.

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में चलेंगी 510 ई-सिटी बसें, जून से मिलेगी हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 510 ई-सिटी बसें चलेंगी, जिसमें से पहले चरण में 15 जून तक 100 बसें शुरू होंगी। इमेज एआईप्रथम चरण में 15 जून तक 100 बसें होंगी शुरू।नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन के तहत 510 ई सिटी बसों का संचालन होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) का सहयोग लिया जाए। तीनों प्राधिकरण 50 प्रतिशत : 25 प्रतिशत : 25 प्रतिशत के रेशियो पर काम करेंगे। इसी रेशियों से सार्वजनिक परिवहन पर आने वाले वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) को वहन करेंगे। प्रथम चरण में 100 ई सिटी बसों का संचालन 15 जून तक हर हाल में शुरू होगा। 50 ई सिटी बस का संचालन नोएडा, 25-25 ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। जैसे-जैसे ई सिटी बसों की मांग बढ़ेगी, उसकी संख्या में इजाफा किया जाए। यह निर्देश नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण सीईओ को दिया। बता दें कि प्राधिकरण की ओर से 15 जून में संचालित होने वाली 100 ई सिटी बस संचालन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये लिया। इस दौरान प्राधिकरण सीईओ कृष्णा करुणेश ने शहर सार्वजनिक परिवहन के तहत ई सिटी बस संचालन को लेकर तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को नोएडा प्राधिकरण-यूपीएसआरटीसी अनुबंध में जुड़ने की बात कही गई। इसमें जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड़डा तक सार्वजनिक परिवहन की सेवा को उपलब्ध कराने की बात कही। बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो वेस्ट, यमुना क्षेत्र के दस लाख लोगों को सार्वजनिक परिवहन के रूप में जून से ई सिटी बस की सुविधा मिलनी शुरू होगी।जून के पहले सप्ताह में ई सिटी बस का ट्रायल शुरू कर 15 जून तक 100 में से अधिकांश ई सिटी बस को सड़क पर उतारने की बात से अवगत कराया गया। इसमें 10 बस डबल डेकर होंगी। करीब 90 बस 12 मीटर की होंगी। यह बस नोएडा के एमपी-1, 2, 3 जोनल रोड नंबर-6, ग्रेनो वेस्ट, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिये ग्रेटर नोएडा व जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तक संचालित करने के लिए रूट फाइनल करनी की बात कही। यह भी बताया कि बसों का रूट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड़डा तक होगा। न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 30 रुपये निर्धारित किया गया है। टिकट एप बेस और मैन्युअल लिया जा सकेगा। ई सिटी बस को प्रतिदिन 200 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगी। प्रति किलोमीटर पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के लिए 69 रुपये का भुगतान किया जाएगा। 15-15 मिनट पर बस सेवा उपलब्ध होगी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 10 लाख लोगों को सार्वजनिक परिवहन सेवा से लाभांवित किया जा सकेगा। इस परियोजना को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पर तैयार किया गया है





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