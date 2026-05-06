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नोएडा में महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-94 तक 1.8 किमी लंबा एलिवेटेड लिंक रोड का निर्माण शुरू, आईआईटी रुड़की कर रही मिट्टी की जांच

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नोएडा में महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-94 तक 1.8 किमी लंबा एलिवेटेड लिंक रोड का निर्माण शुरू, आईआईटी रुड़की कर रही मिट्टी की जांच
नोएडामहामाया फ्लाईओवरएलिवेटेड रोड
📆06-05-2026 07:46:00
📰Dainik Jagran
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नोएडा में महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-94 तक 1.8 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी रुड़की ने मिट्टी की जांच शुरू कर दी है और एक सप्ताह में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर देगी। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह नोएडा के ट्रैफिक समस्याओं को कम करने में मदद करेगा।

नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास से चिल्ला एलिवेटेड रोड तक 1.8 किलोमीटर लंबा सेक्टर-94 तक यमुना तटबंध तक लिंक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी रुड़की ने मिट्टी की जांच (सॉइल टेस्ट) शुरू कर दी है। इस जांच से मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो एलिवेटेड लिंक रोड के ड्राइंग डिजाइन और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए आवश्यक है। आईआईटी रुड़की ने कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर डीपीआर तैयार कर नोएडा प्राधिकरण को सौंप देंगे। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि स्वाइल टेस्टिंग के साथ ही टोपोग्राफी सर्वे भी कराया जा रहा है। इस सर्वे में जमीन की सतह के भौतिक और प्राकृतिक स्वरूप का विस्तृत मानचित्र, जमीन की ऊंचाई, उतार-चढ़ाव, समोच्च रेखाएं, पेड़-पौधे, नदियां, और मानव निर्मित संरचनाएं (इमारतें, सड़कें) को सटीक रूप से मापा जा रहा है। महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-94 तक एलिवेटेड रोड इस सर्वे के आधार पर ही डीपीआर तैयार होगी। यह लिंक एलिवेटेड रोड महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-94 तक 1.

8 किलोमीटर की होगी और इसके निर्माण में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह एक प्रकार का लिंक एलिवेटेड रोड होगा जो महामाया फ्लाईओवर के पास चिल्ला एलिवेटेड रोड को जोड़ेगा। इसे चिल्ला एलिवेटेड से जोड़ने के लिए एक क्लोवर लीफ बनाया जाएगा। इसी तरह सेक्टर-94 में प्रस्तावित यमुना तटबंध एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भी क्लोवर लीफ बनाई जा सकती है। यह प्रोजेक्ट नोएडा के ट्रैफिक समस्याओं को कम करने और यमुना तटबंध तक पहुंच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां और साफ़ीकरण प्रक्रिया जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा, नोएडा में प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, जिससे 41 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और अब फिर से पोस्टपेड बिल आएंगे

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नोएडा महामाया फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड आईआईटी रुड़की ट्रैफिक समस्या

 

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