नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 जून 2026 से शुरू होगा

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन 15 जून 2026 से शुरू होने जा रहा है। यह हवाई अड्डा एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, जो हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 जून 2026 से उड़ान भरने के लिए तैयार है। हवाई अड्डा प्रशासन ने शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण घोषणा की, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( एनसीआर ) और उत्तर भारत में हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। इस उद्घाटन के साथ ही, वाणिज्यिक उड़ान ों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे यात्रियों को एक आधुनिक और सुविधाजनक हवाई यात्रा का अनुभव मिलेगा। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) से हवाई अड्डे के सुरक्षा कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद, संचालन की हरी झंडी दी गई है। यह मंजूरी इस बात का प्रमाण है कि हवाई अड्डे के सिस्टम, संचालन प्रक्रियाएं और सुरक्षा ढांचे सभी नियामक मानकों को पूरा करते हैं। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (NIA) से पहली वाणिज्यिक उड़ान इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी। इसके तुरंत बाद, अकासा एयरलाइन और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं शुरू कर देंगी, जिससे यात्रियों के लिए विकल्पों की संख्या बढ़ जाएगी। हवाई अड्डे के अधिकारी जल्द ही फ्लाइट शेड्यूल और विभिन्न गंतव्यों की विस्तृत जानकारी जारी करेंगे, ताकि यात्री अपनी यात्रा की योजना आसानी से बना सकें। यह हवाई अड्डा न केवल यात्रियों के लिए बल्कि एयरलाइंस और कार्गो ऑपरेटरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार साबित होगा। एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इससे विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह हवाई अड्डा आधुनिक टर्मिनल, मजबूत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और बेहतर ऑपरेशन सिस्टम जैसी सुविधाओं से लैस है। यात्रियों का सफर अब और भी आसान, सुरक्षित और आरामदायक होगा, जबकि एयरलाइंस को किफायती और भरोसेमंद संचालन का लाभ मिलेगा। इस हवाई अड्डे के शुरू होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन , व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। वर्तमान में, हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता 1.

2 करोड़ है, लेकिन इसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ करने की योजना है। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विकास किया गया है, जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित है, और इसकी रियायत अवधि 40 वर्ष है। वर्तमान में, नोएडा हवाई अड्डे पर एक रनवे और एक टर्मिनल पूरी तरह से तैयार हैं। हवाई अड्डे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, और इसे नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य के साथ विकसित किया गया है। स्विस टेक्नोलॉजी और भारतीय आतिथ्य का अनूठा संयोजन यहां देखने को मिलेगा, जो यात्रियों को एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा। यह हवाई अड्डा न केवल एक परिवहन केंद्र होगा, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। हवाई अड्डे के विकास से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, और यह क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। यह हवाई अड्डा उत्तर भारत को वैश्विक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान देगा, और यह देश के हवाई यात्रा उद्योग में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित पक्षों को बधाई और शुभकामनाएं। यह हवाई अड्डा निश्चित रूप से भारत के विकास की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ेगा





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