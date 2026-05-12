नोरोवायरस क्या है? कैसे फैलता है और बचाव के लिए क्या करें?

नोरोवायरस एक बेहद संक्रामक वायरस है जो पेट और आंतों में सूजन पैदा करता है, जिसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। यह वायरस किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और इसके कारण लक्षण जैसे- लगातार उल्टी होना, जी मिचलाना, दस्त, पेट में तेज मरोड़ या दर्द, हल्का बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान शरीर में पानी की कमी होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दूषित 먹ना, दूषित सतह, और हवा के जरिए यह वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 12 से 48 घंटों के अंदर दिखाई देने लगते हैं। नोरोवायरस से बचने के लिए स्वच्छता ही सबसे बड़ा हथियार है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हंतावायरस के बाद अब नोरोवायरस के संक्रमण की खबर सामने आई है। हाल ही में कैरेबियन क्रूज शिप पर 100 से ज्यादा यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीमार होने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। फ्लोरिडा से रवाना हुए इस जहाज पर अचानक फैली इस बीमारी का मुख्य कारण नोरोवायरस को माना जा रहा है। खतरनाक बात यह है कि यह वायरस बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलाता है और बंद वातावरण जैसे कि क्रूज शिप, हॉस्टल या नर्सिंग होम में यह वायरस जंगल की आग की तरह फैल सकता है। आइए जानें कि नोरोवायरस है क्या, यह कैसे फैल सकता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हंतावायरस के बाद अब नोरोवायरस के संक्रमण की खबर सामने आई है। हाल ही में कैरेबियन क्रूज शिप पर 100 से ज्यादा यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीमार होने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। फ्लोरिडा से रवाना हुए इस जहाज पर अचानक फैली इस बीमारी का मुख्य कारण नोरोवायरस को माना जा रहा है। खतरनाक बात यह है कि यह वायरस बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलाता है और बंद वातावरण जैसे कि क्रूज शिप, हॉस्टल या नर्सिंग होम में यह वायरस जंगल की आग की तरह फैल सकता है। आइए जानें कि नोरोवायरस है क्या, यह कैसे फैल सकता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए





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नोरोवायरस क्या है? नोरोवायरस कैसे फैलता है? नोरोवायरस से बचने के लिए क्या करें? स्वास्थ्य लेफ्टसेफ्ट

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