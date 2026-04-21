नोवाक जोकोविच की भारत आने की प्रबल इच्छा, विराट कोहली के साथ टेनिस और क्रिकेट खेलने का है सपना

दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने भारत आने और विराट कोहली के साथ समय बिताने की अपनी विशेष इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने भारतीय प्रशंसकों के प्रति अपना आभार जताते हुए कहा कि वे जल्द ही भारत में किसी आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं।

टेनिस जगत के सबसे सफल खिलाड़ी और 24 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके नोवाक जोकोविच ने भारत के प्रति अपना गहरा प्रेम और सम्मान व्यक्त किया है। हाल ही में एक प्रमुख मीडिया संस्थान के साथ बातचीत के दौरान जोकोविच ने न केवल भारत आने की अपनी प्रबल इच्छा दोहराई, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली के साथ समय बिताने की एक खास योजना भी साझा की। उन्होंने कहा कि जब वे भारत आएंगे, तो यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि विराट कोहली उनके साथ जुड़ें। जोकोविच ने उत्साह के साथ कहा कि वे दोनों मिलकर थोड़ा

टेनिस और थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे, जिससे खेल के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। यह बयान न केवल उनके प्रशंसकों के लिए एक सुखद संदेश है, बल्कि यह दो महान खिलाड़ियों के बीच आपसी सम्मान और दोस्ती के मजबूत बंधन को भी दर्शाता है। जोकोविच ने भारतीय प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें वर्षों से भारत से जो अटूट समर्थन और प्यार मिला है, वह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी वे भारत के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें वहां आने का एक अलग ही आकर्षण महसूस होता है। वे केवल एक पर्यटक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आना चाहते हैं जो भारत में किसी बड़े इवेंट की मेजबानी करे या वहां किसी प्रदर्शनी मैच में भाग ले। उनके शब्दों में भारत के प्रति सम्मान और कृतज्ञता झलकती है, जो यह साबित करता है कि खेल की दुनिया की सीमाएं कितनी विशाल हैं। उन्होंने कहा कि उनका संदेश हमेशा प्यार, सम्मान और आभार का रहा है और वे जल्द से जल्द इस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। टेनिस के मौजूदा दौर पर चर्चा करते हुए जोकोविच ने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों, विशेष रूप से कार्लोस अल्काराज और यानिक सिनर की जमकर तारीफ की। उन्होंने माना कि इन दोनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता टेनिस खेल को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है और यह आने वाले वर्षों के लिए बेहद रोमांचक है। हालांकि, जब बात टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की आती है, तो जोकोविच ने स्पष्ट किया कि रोजर फेडरर, राफेल नडाल और उनके स्वयं के त्रिकोण, जिसे बिग थ्री के नाम से जाना जाता है, का प्रभाव हमेशा अतुलनीय रहेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी शानदार है, लेकिन बिग थ्री की विरासत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जोकोविच का यह संतुलित दृष्टिकोण उनके अनुभव और खेल के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाता है। उनकी यह बातें खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो टेनिस और क्रिकेट जैसे खेलों के माध्यम से दुनिया को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं





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