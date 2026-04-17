नौकरी और तबादले को लेकर विवाद: गुरुग्राम में मैनेजर ने की आत्महत्या, पत्नी से हुई थी बहस

गुरुग्राम के सेक्टर-76 में एक निजी कंपनी के मैनेजर ने नौकरी छोड़कर गुरुग्राम आने को लेकर पत्नी से हुए विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

गुरुग्राम के सेक्टर-76 में स्थित पिरामिड सोसाइटी में एक निजी कंपनी के मैनेजर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जांचों से यह पता चला है कि यह दुखद कदम उठाने से कुछ समय पहले, मृतक युवक का अपनी पत्नी के साथ नौकरी छोड़ने और गुरुग्राम आने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस इस मामले की सभी संभावित कड़ियों को खंगाल रही है।

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कानपुर के रतनलाल नगर निवासी 33 वर्षीय ऋषभ दीक्षित के रूप में हुई है। वह गुरुग्राम में स्थित एक प्रतिष्ठित अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में, करीब चार महीने पहले, उन्होंने एक इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। उनकी पत्नी वर्तमान में मुंबई में नौकरी करती हैं और फिलहाल वे दोनों अलग-अलग शहरों में रह रहे थे।

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि ऋषभ अपनी पत्नी से मुंबई की नौकरी छोड़कर गुरुग्राम में आकर साथ रहने के लिए लगातार कह रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच हाल के दिनों में काफी गरमागरम बहसबाजी हुई थी। यह भी बताया जा रहा है कि जिस रात यह घटना हुई, उससे एक रात पहले भी दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत और अनबन हुई थी। इसी अनबन के बाद ऋषभ ने कथित तौर पर फोन उठाना बंद कर दिया था।

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुरुवार की शाम को मृतक की पत्नी मुंबई से गुरुग्राम पहुंची और ऋषभ के फ्लैट पर आई। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बंद पाया। काफी देर तक आवाज देने और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, सोसाइटी के मेंटेनेंस स्टाफ की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा टूटने के बाद अंदर का दृश्य अत्यंत विचलित करने वाला था। ऋषभ दीक्षित को फंदे से लटका हुआ पाया गया। इस भयावह दृश्य के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया।

घटनास्थल पर पहुंचने के बाद, खेड़की दौला थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इन विशेषज्ञों ने फ्लैट की बारीकी से जांच की, लेकिन वहां से किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। जांच अधिकारी, सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) प्रदीप ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। इस घटना ने इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है





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