नौतपा में हीटवेव ने दर्ज किया सीजन का सबसे गर्म दिन, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा

छिंदवाड़ा के नौतपा में तेज़ धूप, उमस और लू ने इस सीजन का सबसे गर्म दिन बना दिया। तापमान ने 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे जनजीवन प्रभावित, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी और प्रशासन ने हीटवेव रेड अलर्ट जारी किया।

छिंदवाड़ा जिले के नौतपा शहर में इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। दिन भर चलती हीटवेव ने निवासियों को धूप की तेज़ी और उमस से बेहाल कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हल्के बादल की मौजूदगी के बावजूद तापमान ने 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लू (भारी धूप) का असर और भी अधिक हो गया। हवा की गति धीमी होने और कड़ी धूप के सीधे संपर्क में रहने से शरीर में जल की कमी और डिहाइड्रेशन की समस्याएं तेज हो गईं। सुबह 11 बजे से ही धूप का तीव्र प्रभाव देखी गई, और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक का समय सबसे अधिक तीव्रता वाला रहा, जब लोग सड़कों पर निकलना ही मुश्किल समझने लगे। भारी गर्मी ने शहर के दैनिक जीवन को बिल्कुल ही प्रभावित कर दिया। दोपहिया वाहन चालकों को बिना चेहरा और हाथ-पैर ढके बाहर निकलना कठिन हो गया, जबकि ठंडे पेय पदार्थों जैसे गन्ने के रस, छाछ, लस्सी और नारियल पानी की दुकानों पर भीड़ निरंतर बनी रही। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी बढ़ती रिपोर्टें सामने आईं; जिला अस्पताल और निजी क्लीनिकों में बुखार, डिहाइड्रेशन और लू से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक छलांग लगी। डॉक्टरों ने जनता को हीटवेव से बचने के लिये विभिन्न सावधानियों का पालन करने की सलाह दी, जैसे कि सीधें धूप से बचना, हल्के कपड़ों में बाहर निकलना, और लगातार पानी, नींबू पानी या ओआरएस का सेवन करना। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण हीटवेव रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि तेज हवाओं की संभावना भी बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, जिसमें बिना कारण घर से बाहर न निकलने, सिर, चेहरा और कान को साफ़ सूती कपड़े से ढकने, और शरीर में जल की कमी न होने देने के लिए निरंतर तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह शामिल है। यदि कोई चक्कर, उल्टी या तेज सिरदर्द महसूस करे तो तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। इन उपायों के बावजूद, स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

छिंदवाड़ा जिले के नौतपा शहर में इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। दिन भर चलती हीटवेव ने निवासियों को धूप की तेज़ी और उमस से बेहाल कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हल्के बादल की मौजूदगी के बावजूद तापमान ने 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लू (भारी धूप) का असर और भी अधिक हो गया। हवा की गति धीमी होने और कड़ी धूप के सीधे संपर्क में रहने से शरीर में जल की कमी और डिहाइड्रेशन की समस्याएं तेज हो गईं। सुबह 11 बजे से ही धूप का तीव्र प्रभाव देखी गई, और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक का समय सबसे अधिक तीव्रता वाला रहा, जब लोग सड़कों पर निकलना ही मुश्किल समझने लगे। भारी गर्मी ने शहर के दैनिक जीवन को बिल्कुल ही प्रभावित कर दिया। दोपहिया वाहन चालकों को बिना चेहरा और हाथ-पैर ढके बाहर निकलना कठिन हो गया, जबकि ठंडे पेय पदार्थों जैसे गन्ने के रस, छाछ, लस्सी और नारियल पानी की दुकानों पर भीड़ निरंतर बनी रही। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी बढ़ती रिपोर्टें सामने आईं; जिला अस्पताल और निजी क्लीनिकों में बुखार, डिहाइड्रेशन और लू से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक छलांग लगी। डॉक्टरों ने जनता को हीटवेव से बचने के लिये विभिन्न सावधानियों का पालन करने की सलाह दी, जैसे कि सीधें धूप से बचना, हल्के कपड़ों में बाहर निकलना, और लगातार पानी, नींबू पानी या ओआरएस का सेवन करना। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में तेज़ी से बढ़ते तापमान के कारण हीटवेव रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि तेज हवाओं की संभावना भी बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है, जिसमें बिना कारण घर से बाहर न निकलने, सिर, चेहरा और कान को साफ़ सूती कपड़े से ढकने, और शरीर में जल की कमी न होने देने के लिए निरंतर तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह शामिल है। यदि कोई चक्कर, उल्टी या तेज सिरदर्द महसूस करे तो तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करने को कहा गया है। इन उपायों के बावजूद, स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है





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