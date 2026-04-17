नौबजिया: वास्तु के अनुसार घर में धन और समृद्धि लाने वाला चमत्कारी पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, नौबजिया (मॉस रोज़/पोर्टुलाका) का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और धन-समृद्धि को आकर्षित करता है। जानिए इसके विभिन्न रंगों का महत्व, सही दिशा और देखभाल के तरीके।
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाए जाने वाले पौधों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे न केवल घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी आकर्षित करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जो साधारण दिखने के बावजूद आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है ' नौबजिया ', जिसे अंग्रेजी में मॉस रोज़ या पोर्टुलाका के नाम से भी जाना जाता है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, इस पौधे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो घर के माहौल को सुखद और समृद्ध बनाता है। नौबजिया पौधे
की सबसे अनूठी विशेषता इसके फूलों का खिलना है। यह पौधा सुबह लगभग 9 बजे के आसपास, जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो अपने फूलों को पूरी तरह से खोल देता है। जैसे-जैसे दिन ढलता है और शाम होती है, इसके फूल धीरे-धीरे बंद हो जाते हैं। इसी कारण ज्योतिषियों ने इस पौधे को सीधे सूर्य देव की ऊर्जा से जोड़ा है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस पौधे को घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखना विशेष रूप से लाभकारी होता है। यदि इसे पूर्व दिशा में रखा जाए, तो घर के मुखिया के सम्मान और प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती है। वहीं, उत्तर दिशा में लाल या गुलाबी रंग के नौबजिया पौधे को लगाने से करियर में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं और नए अवसर प्राप्त होते हैं। इस दिशा में इस पौधे की उपस्थिति से रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नौबजिया का पौधा विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है, और प्रत्येक रंग का अपना विशेष महत्व है। लाल और गुलाबी रंग के फूल मंगल और शुक्र ग्रहों को बल प्रदान करते हैं, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आती है। पीले रंग के नौबजिया फूल गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन्हें बालकनी में लगाने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। सफेद रंग के फूल चंद्रमा के प्रतीक माने जाते हैं, और इन्हें घर में रखने से मानसिक तनाव कम होता है और शांति का अनुभव होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में नौबजिया के फूल खिलना देवी लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। इस पौधे की देखभाल करना अत्यंत सरल है, बस यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसे कभी भी गंदा पानी न डालें। वास्तु के अनुसार, इसे घर की बालकनी में लगाना सबसे उत्तम है, क्योंकि इसके खिलने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि नौबजिया के पौधे को कभी भी सूखने न दें। यदि पौधा सूख जाता है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए और उसकी जगह एक नया पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि सूखा हुआ नौबजिया का पौधा बुध ग्रह को कमजोर करता है, जिससे व्यापार में हानि हो सकती है और प्रगति रुक सकती है। नौबजिया फूल को जमीन पर या गमलों में दोनों जगह लगाया जा सकता है। बालकनी के लिए चौड़े कंटेनर, बास्केट या गमलों का उपयोग करना उचित रहता है। कुछ ही दिनों में पूरा गमला इन खूबसूरत फूलों से भर जाता है। आप चाहें तो एक साथ कई रंगों के नौबजिया फूल लगाकर अपनी बालकनी को और भी आकर्षक बना सकते हैं। इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगाना भी एक बेहतरीन विकल्प है, जो सुंदरता में चार चांद लगाता है। यह ध्यान रखें कि दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है, जिसकी न्यूज़ नेशन पुष्टि नहीं करता है
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