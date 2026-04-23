नौलखा साबुन: 131 साल पुरानी कहानी, विभाजन का साक्षी और आज भी लोकप्रिय

जानें नौलखा साबुन का रोचक इतिहास, जो 1895 में शुरू हुआ और आज भी भारतीय घरों में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कहानी एक युवा उद्यमी की लगन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

नई दिल्ली। भारत में आज दर्जनों साबुन ब्रांड उपलब्ध हैं, जिनमें नहाने और कपड़े धोने वाले साबुन शामिल हैं। हालांकि, एक साबुन ऐसा है जिसका इतिहास बेहद रोचक है - नौलखा साबुन । यह साबुन आज भी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता से पहले की है। यह साबुन विभाजन का भी साक्षी रहा है। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने और कैसे की। 131 साल पहले, भारतीय स्वतंत्रता के समय घरेलू बाजार में बहुत कम FMCG (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) उत्पाद उपलब्ध थे, और जो भी थे उनमें से कई की गुणवत्ता अच्छी नहीं मानी जाती थी। लेकिन ' नौलखा साबुन ' शुरुआत से ही अपने ग्राहकों के बीच लोकप्रिय रहा। इसकी शुरुआत 1895 में लाधा मल जैन ने की थी, जब वे केवल 14 वर्ष के थे। लाधा मल जैन एक उत्साही युवा थे जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक थे। दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक विचारों पर विचार किया। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि कपड़े धोने का साबुन बनाना एक अच्छा विचार है, क्योंकि यह एक ऐसा उत्पाद है जो जल्दी खराब नहीं होता है और हर घर में इसकी आवश्यकता होती है। इस विचार ने युवा लाधा मल को प्रेरित किया। उन्होंने एक बड़ी कड़ाही खरीदी, आवश्यक सामग्री जुटाई और साबुन बनाने के प्रयोग शुरू कर दिए। कई असफल प्रयासों और गलतियों के बाद, आखिरकार वे साबुन का एक ठोस टुकड़ा बनाने में सफल हो गए। उनका साबुन न केवल कपड़ों को प्रभावी ढंग से साफ करता था, बल्कि हाथों के लिए भी कोमल था। शुरुआत में, यह कोई 'ब्रांडेड' उत्पाद नहीं था, लेकिन ईंट के आकार का, हल्के पीले रंग का साबुन लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो गया। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि व्यापारियों और स्टॉकिस्टों ने इसे पूरे उत्तर भारत में बेचना शुरू कर दिया। लाधा मल जैन को तेजी से सफलता मिली और उन्होंने जल्द ही एक छोटा सा 'कारखाना' स्थापित कर लिया। 1947 में देश के विभाजन के बाद, लाधा मल जैन के परिवार को रातों-रात अपना घर और उत्पादन इकाइयां छोड़कर भागना पड़ा। वे खाली हाथ और बिना किसी पूंजी के अंबाला में कुछ समय बिताने के बाद पुरानी दिल्ली आ गए। दिल्ली में, उनका परिवार लगभग बर्बादी के कगार पर था। लेकिन, एक चमत्कार हुआ। दिल्ली के एक साबुन व्यापारी, जिसने लाधा मल से साबुन की एक बड़ी खेप खरीदी थी, उनसे संपर्क किया और उनका बकाया भुगतान कर दिया। लाधा मल जैन ने तुरंत दिल्ली में सदर थाना रोड पर दो मंजिला मकान किराए पर लिया। परिवार ऊपर के मंजिलों में रहता था और नीचे साबुन बनाना शुरू कर दिया। पूरे परिवार ने फिर से कारोबार शुरू किया और सफलता हासिल की। लाधा मल जैन ने साबुन की बट्टी को हल्के गुलाबी रंग के बटर पेपर में लपेटने का फैसला किया और उसका नाम ' नौलखा साबुन ' रखा। यह कंपनी आज भी सफलतापूर्वक चल रही है, जिसमें 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा हो गया है। नौलखा साबुन न केवल मैन्युफैक्चरिंग करती है, बल्कि एक्सपोर्ट और सप्लायर के रूप में भी काम करती है। यह कहानी एक युवा उद्यमी की लगन, दृढ़ संकल्प और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नौलखा साबुन आज भी भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाए हुए है और यह एक सफल स्वदेशी ब्रांड का उदाहरण है। यह साबुन भारत के इतिहास और उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण कहानी का प्रतीक है.

नई दिल्ली। भारत में आज दर्जनों साबुन ब्रांड उपलब्ध हैं, जिनमें नहाने और कपड़े धोने वाले साबुन शामिल हैं। हालांकि, एक साबुन ऐसा है जिसका इतिहास बेहद रोचक है - नौलखा साबुन। यह साबुन आज भी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता से पहले की है। यह साबुन विभाजन का भी साक्षी रहा है। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने और कैसे की। 131 साल पहले, भारतीय स्वतंत्रता के समय घरेलू बाजार में बहुत कम FMCG (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स) उत्पाद उपलब्ध थे, और जो भी थे उनमें से कई की गुणवत्ता अच्छी नहीं मानी जाती थी। लेकिन 'नौलखा साबुन' शुरुआत से ही अपने ग्राहकों के बीच लोकप्रिय रहा। इसकी शुरुआत 1895 में लाधा मल जैन ने की थी, जब वे केवल 14 वर्ष के थे। लाधा मल जैन एक उत्साही युवा थे जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक थे। दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक विचारों पर विचार किया। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि कपड़े धोने का साबुन बनाना एक अच्छा विचार है, क्योंकि यह एक ऐसा उत्पाद है जो जल्दी खराब नहीं होता है और हर घर में इसकी आवश्यकता होती है। इस विचार ने युवा लाधा मल को प्रेरित किया। उन्होंने एक बड़ी कड़ाही खरीदी, आवश्यक सामग्री जुटाई और साबुन बनाने के प्रयोग शुरू कर दिए। कई असफल प्रयासों और गलतियों के बाद, आखिरकार वे साबुन का एक ठोस टुकड़ा बनाने में सफल हो गए। उनका साबुन न केवल कपड़ों को प्रभावी ढंग से साफ करता था, बल्कि हाथों के लिए भी कोमल था। शुरुआत में, यह कोई 'ब्रांडेड' उत्पाद नहीं था, लेकिन ईंट के आकार का, हल्के पीले रंग का साबुन लाहौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो गया। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि व्यापारियों और स्टॉकिस्टों ने इसे पूरे उत्तर भारत में बेचना शुरू कर दिया। लाधा मल जैन को तेजी से सफलता मिली और उन्होंने जल्द ही एक छोटा सा 'कारखाना' स्थापित कर लिया। 1947 में देश के विभाजन के बाद, लाधा मल जैन के परिवार को रातों-रात अपना घर और उत्पादन इकाइयां छोड़कर भागना पड़ा। वे खाली हाथ और बिना किसी पूंजी के अंबाला में कुछ समय बिताने के बाद पुरानी दिल्ली आ गए। दिल्ली में, उनका परिवार लगभग बर्बादी के कगार पर था। लेकिन, एक चमत्कार हुआ। दिल्ली के एक साबुन व्यापारी, जिसने लाधा मल से साबुन की एक बड़ी खेप खरीदी थी, उनसे संपर्क किया और उनका बकाया भुगतान कर दिया। लाधा मल जैन ने तुरंत दिल्ली में सदर थाना रोड पर दो मंजिला मकान किराए पर लिया। परिवार ऊपर के मंजिलों में रहता था और नीचे साबुन बनाना शुरू कर दिया। पूरे परिवार ने फिर से कारोबार शुरू किया और सफलता हासिल की। लाधा मल जैन ने साबुन की बट्टी को हल्के गुलाबी रंग के बटर पेपर में लपेटने का फैसला किया और उसका नाम 'नौलखा साबुन' रखा। यह कंपनी आज भी सफलतापूर्वक चल रही है, जिसमें 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा हो गया है। नौलखा साबुन न केवल मैन्युफैक्चरिंग करती है, बल्कि एक्सपोर्ट और सप्लायर के रूप में भी काम करती है। यह कहानी एक युवा उद्यमी की लगन, दृढ़ संकल्प और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नौलखा साबुन आज भी भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाए हुए है और यह एक सफल स्वदेशी ब्रांड का उदाहरण है। यह साबुन भारत के इतिहास और उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण कहानी का प्रतीक है





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