न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इस्तीफा: 'कैश-ऐट-होम' विवाद के बीच महाभियोग की कार्यवाही पर विराम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे 'कैश-ऐट-होम' विवाद में महाभियोग की कार्यवाही रुक जाएगी। इस्तीफे के पीछे के कारण, कानूनी प्रावधान और घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण।
नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है, और यदि यह स्वीकार हो जाता है तो कथित 'कैश-ऐट-होम' विवाद से जुड़ी संसद में चल रही महाभियोग की कार्यवाही भी समाप्त हो जाएगी। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा, 'मैं आपके प्रतिष्ठित कार्यालय पर उन कारणों का बोझ डालना उचित नहीं समझता, जिन्होंने मुझे यह पत्र लिखने के लिए मजबूर किया। बहुत दुख के साथ, मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
पद से तत्काल इस्तीफा देता हूं।' संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। इसके लिए औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि अब वह संवैधानिक पद पर नहीं हैं, इसलिए सरकार चाहे तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकती है। यह पूरा मामला क्या था? 14 मार्च 2025 को, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, के सरकारी आवास के भंडार में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान, वहाँ से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का दावा किया गया, जिसके कारण एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस मामले की जांच के लिए, तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने तीन न्यायाधीशों की एक आंतरिक समिति का गठन किया। जांच के दौरान, न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 4 मई की रिपोर्ट में, उन्हें प्रारंभिक तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस इस्तीफे के पीछे की कहानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंची, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस्तीफा न देने पर, मामला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचा, जिसके परिणामस्वरूप महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। 12 अगस्त को, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायमूर्ति वर्मा को पद से हटाने के लिए एक बहुदलीय प्रस्ताव स्वीकार किया और एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति वर्मा की उन जांचों और कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दीं, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में, लोकसभा में उन्हें पद से हटाने के प्रस्ताव पर जांच जारी है। लोकसभा में न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का प्रस्ताव 146 सांसदों द्वारा दिया गया था।\कानून के जानकारों का इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ज्ञानत सिंह के अनुसार, यदि इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इस्तीफा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 के तहत माना जाएगा। इसलिए, स्वीकार किए जाने पर, उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ मिल सकते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचारी बताते हैं कि चूंकि न्यायमूर्ति वर्मा को संसद के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, ऐसे में महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान से पहले आरोपों से बचने के लिए यह सुरक्षित मार्ग चुना गया होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरएस सोढ़ी बताते हैं कि 1991 के के. वीरास्वामी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ, भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के बिना, आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। यदि पुलिस के पास सबूत हैं और संज्ञेय अपराध बनता है, तो इस्तीफे के बाद प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में, इस्तीफे से आरोपों से कैसे बचा जा सकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो लंबी संसदीय बहस, मतदान और सार्वजनिक टकराव से बचा जा सकता है। कानूनी तौर पर, उन्हें पद से हटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सदन में बहस के दौरान कई आरोप लगाए जाते हैं। हालाँकि, न्यायमूर्ति को बचाव का अवसर भी मिलता है। महाभियोग लाने पर पहले भी न्यायाधीशों ने इस्तीफे दिए हैं, जो इस मामले को और भी प्रासंगिक बनाते हैं। 1993 में, न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। इसी तरह, न्यायमूर्ति पीडी दिनाकरण के मामले में भी पहल की गई थी। 2011 में, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ एक प्रस्ताव आया था। 2024 दिसंबर में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए सांसदों ने नोटिस दिया था।\इस घटनाक्रम के कई निहितार्थ हैं। सबसे पहले, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही से संबंधित है। एक न्यायाधीश का इस्तीफा, विशेष रूप से महाभियोग की प्रक्रिया के बीच में, न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और नैतिक मानकों के महत्व को दर्शाता है। दूसरा, यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाएँ जटिल रूप से आपस में जुड़ी होती हैं। महाभियोग, जो एक अत्यधिक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, एक न्यायाधीश के इस्तीफे के साथ समाप्त हो सकती है, जिससे राजनीतिक और कानूनी परिदृश्यों में बदलाव होता है। तीसरा, यह इस बात पर भी सवाल उठाता है कि न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप कैसे लगाए जाते हैं और उनकी जांच कैसे की जाती है। 'कैश-ऐट-होम' विवाद, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का दावा किया गया था, एक महत्वपूर्ण मामला बन गया, जिसने न्यायाधीश के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े किए। अंतिम रूप से, यह घटनाक्रम न्यायपालिका में सुधारों की आवश्यकता पर भी बल देता है। न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक कुशल और निष्पक्ष प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जनता का विश्वास बना रहे। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अनावश्यक दबाव या धमकी का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और जवाबदेह बनी रहे, जिससे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। इस पूरे घटनाक्रम में, कई कानूनी, नैतिक और राजनीतिक पहलू शामिल हैं जो इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं
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