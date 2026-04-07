न्यूजीलैंड में नौकरी पाना: एक भारतीय महिला का संघर्ष

न्यूजीलैंड में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीयों के लिए एक मार्गदर्शिका। एक भारतीय महिला ने न्यूजीलैंड में नौकरी ढूंढने के अपने अनुभव को साझा किया, जिसमें चुनौतियों और बाधाओं पर प्रकाश डाला गया, जिनका विदेशी कामगारों को सामना करना पड़ता है। लेख में नौकरी बाजार की प्रतिस्पर्धा, स्थानीय अनुभव की आवश्यकता और वर्क वीज़ा प्राप्त करने की जटिलताओं पर चर्चा की गई है।

न्यूजीलैंड का नाम सुनते ही मन में वहां के सुंदर पहाड़, समुद्र तट और प्राकृतिक दृश्यों की छवि बनती है। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय ों के बीच इस देश के प्रति रुचि बढ़ी है। भारतीय छात्र यहां की यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले रहे हैं। इसी तरह, भारतीय कामगार भी न्यूजीलैंड जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें वहां नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या सचमुच न्यूजीलैंड में नौकरी पाना आसान है? एक भारतीय महिला ने इसी सवाल का जवाब दिया है। न्यूजीलैंड में रहने वाली एक भारतीय महिला ने बताया कि एक विदेशी के रूप

में उसे वहां नौकरी ढूंढने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर न्यूजीलैंड में नौकरी ढूंढने का अपना अनुभव साझा किया है। उसने बताया कि नए लोगों को नौकरी से जुड़ी किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय महिला कामगार द्वारा साझा की गई परेशानी चर्चा का विषय बन गई है। उसकी नौकरी के लिए संघर्ष उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो न्यूजीलैंड में नौकरी करने की योजना बना रहे हैं। महिला कामगार ने बताया कि वह पहले अमेरिका में रह रही थी और हाल ही में न्यूजीलैंड शिफ्ट हुई है। बेशक, एक नए देश में जीवन शुरू करने से नए अवसर मिलते हैं, लेकिन चुनौतियां भी आती हैं। विदेशी नागरिकों के लिए पहली नौकरी पाना सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि नौकरी बाजार में स्थानीय कामगारों को प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय महिला को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। उसने कहा, 'अमेरिका से आने के बाद, अमेरिका और भारत दोनों जगह मेरे दोस्तों ने मुझसे यहां के नौकरी बाजार के बारे में पूछा है। सच कहूं तो हालात अभी काफी मुश्किल हैं। नौकरियां सीमित हैं और कंपनियां अक्सर नए लोगों के बजाय न्यूजीलैंड का अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता देती हैं। हालांकि, नौकरी पाना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है।' अपने वीडियो के साथ, भारतीय महिला ने एक कैप्शन साझा किया जो अनिश्चितता के इस दौर में उसकी मानसिकता को दर्शाता है। उसने लिखा, 'जीवन का हर पृष्ठ सुंदर नहीं होता। अभी, धैर्य, निरंतरता और अनिश्चितता के बावजूद खुद पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। एक नए देश में नौकरी ढूंढना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह दौर मुझे और मजबूत बना रहा है। बेहतर दिन आने वाले हैं।' भारतीयों सहित विदेशी कामगारों को न्यूजीलैंड में नौकरी ढूंढने में कठिनाई इसलिए होती है, क्योंकि वे वहां के नौकरी बाजार को समझने में असफल रहते हैं। न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 55 लाख है। इतनी कम आबादी होने के कारण, नौकरी बाजार भी छोटा है। यदि कोई कंपनी किसी विदेशी कामगार को नौकरी दे रही है, तो उसे पहले नौकरी का विज्ञापन देना होगा ताकि स्थानीय लोग आवेदन कर सकें। यदि कोई आवेदन नहीं करता है, तो विदेशी कामगार को नौकरी दी जाती है। उस पर भी वर्क वीज़ा तभी मिलता है जब कंपनी को 'इमिग्रेशन न्यूजीलैंड' से मान्यता प्राप्त हो। कम वेतन वाली नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनमें ज्यादातर स्थानीय लोग ही काम करते हैं। सरकार भी केवल अच्छे वेतन वाली नौकरियों के लिए वर्क वीज़ा जारी करती है। यहां की कंपनियां भी केवल अपने यहां का अनुभव रखने वाले लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देती हैं। यदि किसी को न्यूजीलैंड में नौकरी चाहिए, तो उसे ग्रीन लिस्ट में शामिल नौकरी के लिए ही वर्क वीजा मिल सकता है। इसका कारण यह है कि इन नौकरियों के लिए अभी लोगों की कमी है





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