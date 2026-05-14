न्यू आगरा अर्बन सेंटर में वन क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, आरक्षित वन के पास कोई उद्योग नहीं

यीडा द्वारा विकसित किए जाने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर में वन क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आरक्षित वन क्षेत्र के पास किसी भी तरह के उद्योगों की स्थापना नहीं होगी। आरक्षित वन के पास केवल मनोरंजन, हरित क्षेत्र, पर्यटन व आवासीय भू-उपयोग ही निर्धारित किया गया है। न्यू आगरा करीब 14 हजार 480 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा, जिसमें से 2325 हेक्टेयर का हरित क्षेत्र रहेगा।

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) द्वारा विकसित किए जाने वाले न्यू आगरा अर्बन सेंटर में वन क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आरक्षित वन क्षेत्र के पास किसी भी तरह के उद्योग ों की स्थापना नहीं होगी। आरक्षित वन के पास केवल मनोरंजन , हरित क्षेत्र , पर्यटन व आवासीय भू-उपयोग ही निर्धारित किया गया है। न्यू आगरा करीब 14 हजार 480 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा, जिसमें से 2325 हेक्टेयर का हरित क्षेत्र रहेगा। यीडा ने आगरा की सीमा में यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर स्थित 44 गांवों में न्यू आगरा अर्बन सेंटर का मास्टर प्लान-2041 जारी किया है। न्यू आगरा के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित चौगान में 306.

47 हेक्टेयर भूमि में आरक्षित वन है। जो परियोजना के क्षेत्रफल का 2.12 प्रतिशत क्षेत्र है। इसके प्रमुख गांवों में चौगान, कुबेरपुर, गुढ़ा का कुछ भाग और पोइया का कुछ भाग हैं। गूगल अर्थ इमेज, मैक्सार टेक्नोलाजी और एयरबस द्वारा बीते तीन दशकों में सेटेलाइट इमेज से लिए गए चित्रों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसे देखते हुए यीडा ने आरक्षित वन क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास का प्रस्ताव शामिल नहीं किया। उसके आसपास केवल अनुकूल भूमि उपयोग मनोरंजन, हरित क्षेत्र, पर्यटन और आवासीय को निर्धारित किया गया है। इससे आरक्षित वन क्षेत्र को विकास के अनुचित दबाव से बचाया जा सकेगा। यह वन उत्तरी दिशा में करबन नदी के 500 मीटर चौड़े बफर जोन से जुड़ा है। न्यू आगरा अर्बन सेंटर में कुल 16.06 प्रतिशत क्षेत्र हरित भू-उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। टीटीजेड में है पेड़ काटने पर रोक ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के पेड़ को काटने से रोक लगा रखी है। अनुमति प्राप्त करने के बाद ही पेड़ काटा ज सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार वन भूमि में बिना अनुमति के पेड़ काटने पर 25 हजार रुपये प्रति पेड़ का जुर्माना निर्धारित है। पेड़ के बदले में 20 गुणा पौधे रोपने के साथ उनके पांच वर्ष तक रखरखाव का व्यय भी देना होगा। निजी भूमि पर पौधारोपण के बाद उसे राज्य संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

न्यू आगरा अर्बन सेंटर वन क्षेत्र उद्योग आरक्षित वन मनोरंजन हरित क्षेत्र पर्यटन आवासीय भू-उपयोग

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

...अगर स्टील से बनाया गया होता तो.., महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने की घटना पर नितिन गडकरीमुंबई से करीब 480 किलोमीटर दूर मालवण तहसील के राजकोट किले में 17वीं सदी के मराठा योद्धा शिवाजी की प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई थी.

Read more »

480 मर्दों के साथ संबंध बना चुकीं मॉडल को है 120 और लोगों की तलाश, क्या आप हैं उनके साथ सोने के लायक!मनोरंजन | हॉलीवुड : Australian Women Romance: इस महिला को 1-2 नहीं बल्कि 600 मर्दों के साथ रोमांस करना है, जिनमें से 480 के साथ ये अपनी रातें गुजार चुकीं हैं.

Read more »

Gold Rate Today: സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില 480 രൂപ വര്ധിച്ചുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് വിലയായ 59000 ൽ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ്.

Read more »

தொடரும் மழை! அக்டோபர் 30 வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!School and College Holiday: வங்கக்கடலில் உருவான மோன்தா புயல், தற்போது சென்னைக்கு கிழக்கே சுமார் 480 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது.

Read more »

कोहरा, बादल... दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, ग्रेटर नोएडा का AQI पहुंचा 480Delhi Weather Forecast Today: कोहरा, बादल... दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, ग्रेटर नोएडा का AQI पहुंचा 480

Read more »

भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में बंद, सेंसेक्स में 480 अंकों की बढ़तभारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ हरे निशान में बंद, सेंसेक्स में 480 अंकों की बढ़त

Read more »