न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ ईडी का मामला नहीं टिक सका, जानिए आरोप और सबूत पर कोर्ट ने क्या कहा

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने न्यूज़क्लिक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उसके बाद दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द कर दिया गया है.

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने न्यूज़ क्लिक के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें समाचार पोर्टल न्यूज़ क्लिक और उसके संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और उसके बाद दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द कर दिया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियां उस बात की पुष्टि करती हैं, जिस पर मीडिया जगत का एक बड़ा वर्ग अक्टूबर 2023 में कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी के समय से ही विश्वास करता रहा है कि सरकार के लिए असुविधाजनक पत्रकारिता करने के कारण न्यूज़क्लिक और पर्बीर पुरकायस्थ के ख़िलाफ़ एक सुनियोजित उत्पीड़न अभियान चलाया गया था. इसमें आगे कहा गया है कि इस कानूनी कार्रवाई का एकमात्र उद्देश्य स्वतंत्र प्रेस के लिए डर का माहौल बनाना और इसे उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत करना था, जो कार्यपालिका या सरकार से सवाल पूछने का साहस करते हैं





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