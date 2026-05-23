न्यूक्लियर ऊर्जा सहयोग को नई गति, अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा में परमाणु ऊर्जा सहयोग प्रमुख एजेंडा में

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा के बीच भारत-अमेरिका परमाणु ऊर्जा सहयोग को नई गति मिलने के संकेत हैं। 23 से 26 मई तक प्रस्तावित इस दौरे में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रणनीतिक तकनीक और रक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं। भारत के 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के चलते दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर सेक्टर रणनीतिक सहयोग का नया केंद्र बन रहा है। रूबियो ने स्वीडन और भारत यात्रा के लिए रवाना होने से पहले कहा कि अमेरिका भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा के बीच भारत-अमेरिका परमाणु ऊर्जा सहयोग को नई गति मिलने के संकेत हैं। 23 से 26 मई तक प्रस्तावित इस दौरे में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रणनीतिक तकनीक और रक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं। भारत के 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के चलते दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर सेक्टर रणनीतिक सहयोग का नया केंद्र बन रहा है। रूबियो ने स्वीडन और भारत यात्रा के लिए रवाना होने से पहले कहा कि अमेरिका भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा के बीच भारत-अमेरिका परमाणु ऊर्जा सहयोग को नई गति मिलने के संकेत हैं। 23 से 26 मई तक प्रस्तावित इस दौरे में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रणनीतिक तकनीक और रक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं। भारत के 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के चलते दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर सेक्टर रणनीतिक सहयोग का नया केंद्र बन रहा है। रूबियो ने स्वीडन और भारत यात्रा के लिए रवाना होने से पहले कहा कि अमेरिका भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है





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