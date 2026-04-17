न्यूयॉर्क में दूसरा घर टैक्स प्रस्ताव पर ट्रंप और मेयर में जुबानी जंग, स्टोनवॉल स्मारक पर भी गरमाई तनातनी

न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने अमीर लोगों के लग्जरी दूसरे घरों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क को बर्बाद करने वाला बताया है। वहीं, स्टोनवॉल नेशनल मॉन्यूमेंट से एलजीबीटीक्यू+ झंडा हटाने के फैसले पर भी दोनों नेताओं में टकराव है।

न्यूयॉर्क , 17 अप्रैल (आईएएनएस)। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स के बीच स्टोनवॉल नेशनल मॉन्यूमेंट को लेकर चल रही तनातनी के बीच, मेयर एडम्स ने एनवाईसी सेकेंड होम टैक्स का एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कड़ी आलोचना कर रहे हैं।

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, दुख की बात है, मेयर एडम्स न्यूयॉर्क को बर्बाद कर रहे हैं! इसका कोई चांस नहीं है! अमेरिका को इसकी नाकामी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यह और भी बुरा होगा। टैक्स नीतियां बहुत गलत हैं। लोग भाग रहे हैं। उन्हें अपने तरीके बदलने होंगे और जल्दी। इतिहास ने साबित किया है कि यह चीज काम नहीं करती।

यह विवादास्पद टैक्स प्रस्ताव न्यूयॉर्क के लिए 500 मिलियन डॉलर तक की धनराशि जुटाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसके तहत, 5 मिलियन डॉलर या उससे अधिक कीमत वाले लग्जरी दूसरे घरों के मालिकों पर टैक्स लगाया जाएगा। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित करेगा जो न्यूयॉर्क में पूर्णकालिक निवासी नहीं हैं, लेकिन शहर के रियल एस्टेट बाजार में निवेश के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ उठाते हैं।

मेयर एडम्स ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में इस नए टैक्स को विशेष रूप से सबसे धनी लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया बताया और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे अन्यायपूर्ण सिस्टम को संबोधित करना है जो उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो शहर में काम करते हैं। यह टैक्स प्रस्ताव न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल द्वारा भी समर्थित है। होचुल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, न्यूयॉर्क के लोग हर दिन इस शहर में आते हैं। कुछ सबसे अमीर प्रॉपर्टी मालिक और विदेशी अमीर लोग नहीं आते। अब समय आ गया है कि वे भी बाकी लोगों की तरह इसमें योगदान देना शुरू करें।

द मिरर यूएस की रिपोर्ट के अनुसार, इस टैक्स से शहर के वित्तीय घाटे को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जो अगले वित्तीय वर्ष तक 5.4 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। यह कोई पहली बार नहीं है जब न्यूयॉर्क में दूसरे घरों पर टैक्स लगाने का प्रयास किया जा रहा है। 2019 में भी ऐसे ही एक प्रस्ताव को शक्तिशाली रियल एस्टेट डेवलपर्स के विरोध के कारण नाकाम कर दिया गया था।

एक ओर जहां वित्तीय नीतियों को लेकर ट्रंप और एडम्स के बीच मतभेद गहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक स्टोनवॉल नेशनल मॉन्यूमेंट को लेकर भी कड़ा टकराव है। न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में स्थित स्टोनवॉल नेशनल मॉन्यूमेंट को 1969 के स्टोनवॉल दंगों का प्रतीक माना जाता है, जो एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था।

फरवरी 2026 में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टोनवॉल नेशनल मॉन्यूमेंट से एलजीबीटीक्यू+ प्राइड झंडा हटा दिया था। इस कदम का मेयर एरिक एडम्स ने पुरजोर विरोध किया था। एडम्स ने इसे एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया करार दिया था, जबकि ट्रंप प्रशासन ने इसे इतिहास की बहाली का एक कदम बताया था। यह दोनों मुद्दे न्यूयॉर्क शहर के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बहस छेड़ रहे हैं, जहां वित्तीय न्याय और ऐतिहासिक पहचान के सवाल एक साथ उठाए जा रहे हैं। इस तरह के फैसले न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी समुदायों को प्रभावित करते हैं, और इन पर चल रही राजनीतिक खींचतान भविष्य की नीतियों को आकार दे सकती है। आईएएनएस।

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