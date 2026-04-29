न्यूयॉर्क की फिफ्थ एवेन्यू पर भारतीय शादी का जादू, बारात ने बंद करवा दी सड़क

न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध फिफ्थ एवेन्यू पर एक भारतीय शादी का जादू देखे गए हैं। दूल्हा और दुल्हन ने लाइव परफॉर्मेंस के साथ बारात निकाली और पूरी सड़क पर भारतीय मस्ती का माहौल बनाया। यह शादी जेनेटिक काउंसलर पंकित दोषी और मेडिकल जर्नलिस्ट डॉ. अवीश जैन की थी। अवीश जैन एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, इसलिए अपनी शादी में उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस देनी थी। बारात में एक ओपन व्हीकल और डीजे भी था। दूल्हा और दुल्हन के हाथ में माइक्रोफोन थे और बॉलीवुड के प्रसिद्ध गाने बज रहे थे। पूरी फिफ्थ एवेन्यू पर भारतीय मस्ती का माहौल था।
भारतीय शादियां दुनिया भर में अपनी धूमधमाके और मस्ती के लिए प्रसिद्ध हैं। इन शादियों में बारात और डांस का जादू हर कोई देखना चाहता है। लेकिन अब यह मस्ती विदेश की सड़कों पर भी पहुंच गई है। न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध फिफ्थ एवेन्यू पर एक भारतीय शादी का जादू देखे गए हैं, जो हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। इस शादी का वीडियो शेयर करने वाले वेडिंग कंटेंट क्रिएटर अमरीश पटेल ने बताया कि दूल्हा और दुल्हन ने न्यूयॉर्क की फिफ्थ एवेन्यू को बंद करवा दिया था। इस बारात में लाइव परफॉर्मेंस का एक विशेष तड़का भी था। यह शादी जेनेटिक काउंसलर पंकित दोषी और मेडिकल जर्नलिस्ट डॉ.
अवीश जैन की थी। अवीश जैन एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, इसलिए अपनी शादी में उन्होंने लाइव परफॉर्मेंस देनी थी। बारात में एक ओपन व्हीकल और डीजे भी था। दूल्हा और दुल्हन के हाथ में माइक्रोफोन थे और बॉलीवुड के प्रसिद्ध गाने बज रहे थे। पूरी फिफ्थ एवेन्यू पर भारतीय मस्ती का माहौल था। न्यूयॉर्क की फिफ्थ एवेन्यू एक प्रसिद्ध जगह है, जो ग्रीनविच विलेज से हारलेम तक है। यह जगह लक्जरी शॉपिंग, हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कई नामी लैनमार्क के लिए जाना जाता है। दुनिया भर के लोग यहां शॉपिंग के लिए आते हैं। यह दुनिया की सबसे महंगी रोडों में से एक है। इस बारात ने न्यूयॉर्क की इस प्रसिद्ध सड़क पर भारतीय संस्कृति का जादू दिखाया है। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं। यह शादी न केवल दूल्हा और दुल्हन के लिए एक विशेष दिन था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और मस्ती का एक उदाहरण भी है। इस शादी ने दिखाया है कि भारतीय शादी का जादू दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है
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