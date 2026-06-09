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न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में 'वॉल ऑफ फेम' स्थापित

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न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में 'वॉल ऑफ फेम' स्थापित
वॉल ऑफ फेमन्यू चंडीगढ़ स्टेडियमक्रिकेटर
📆09-06-2026 16:12:00
📰Dainik Jagran
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न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में 'वॉल ऑफ फेम' स्थापित, 33 क्रिकेटरों की तस्वीरें लगाई; गिल-युवराज और हरमनप्रीत को मिली जगह

न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में ' वॉल ऑफ फेम ' स्थापित, 33 क्रिकेटर ों की तस्वीरें लगाई; गिल-युवराज और हरमनप्रीत को मिली जगह न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में ' वॉल ऑफ फेम ' स्थापित की गई। इस पर युवराज सिंह, शुभमन गिल और हरमनप्रीत कौर सहित 33 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ों की तस्वीरें लगाई गईं। यहां पर 1992-93 में रणजी ट्राॅफी जीतने वाली पंजाब टीम और 2022-23 में सैयद मुश्ताक अली ट्राॅफी विजेता पंजाब टीम की उपलब्धियों को भी तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। उन महिला क्रिकेटर ों को भी विशेष स्थान दिया गया है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पंजाब का गौरव बढ़ाया। भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली पलों को दर्शाने वाली एकदिवसीय और टी-20 विश्व कप विजेता टीमों की समूह तस्वीरों को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इस विशेष परियोजना का अनावरण बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के मानद सचिव गुरमीत सिंह मीत हेयर ने किया। मीत हेयर ने कहा कि पंजाब ने भारतीय क्रिकेट को कई महान खिलाड़ी दिए हैं। यह वाॅल ऑफ फेम केवल तस्वीरों का संग्रह नहीं, बल्कि पंजाब क्रिकेट की समृद्ध विरासत का दस्तावेज है। इसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना और उन्हें राज्य के महान खिलाड़ियों की उपलब्धियों से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर खेल ों में नया इतिहास रचेंगी। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि ऐसी पहलें युवा खिलाड़ियों में खेल के प्रति समर्पण और प्रेरणा का भाव पैदा करती हैं.

न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में 'वॉल ऑफ फेम' स्थापित, 33 क्रिकेटरों की तस्वीरें लगाई; गिल-युवराज और हरमनप्रीत को मिली जगह न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम में 'वॉल ऑफ फेम' स्थापित की गई। इस पर युवराज सिंह, शुभमन गिल और हरमनप्रीत कौर सहित 33 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों की तस्वीरें लगाई गईं। यहां पर 1992-93 में रणजी ट्राॅफी जीतने वाली पंजाब टीम और 2022-23 में सैयद मुश्ताक अली ट्राॅफी विजेता पंजाब टीम की उपलब्धियों को भी तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। उन महिला क्रिकेटरों को भी विशेष स्थान दिया गया है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पंजाब का गौरव बढ़ाया। भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली पलों को दर्शाने वाली एकदिवसीय और टी-20 विश्व कप विजेता टीमों की समूह तस्वीरों को भी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इस विशेष परियोजना का अनावरण बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के मानद सचिव गुरमीत सिंह मीत हेयर ने किया। मीत हेयर ने कहा कि पंजाब ने भारतीय क्रिकेट को कई महान खिलाड़ी दिए हैं। यह वाॅल ऑफ फेम केवल तस्वीरों का संग्रह नहीं, बल्कि पंजाब क्रिकेट की समृद्ध विरासत का दस्तावेज है। इसका उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना और उन्हें राज्य के महान खिलाड़ियों की उपलब्धियों से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां इन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर खेलों में नया इतिहास रचेंगी। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि ऐसी पहलें युवा खिलाड़ियों में खेल के प्रति समर्पण और प्रेरणा का भाव पैदा करती हैं

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वॉल ऑफ फेम न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम क्रिकेटर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन

 

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