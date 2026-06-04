Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

पंकज उधास का कालजयी सैड सॉन्ग जिये तो जिये कैसे...

सिनेमा News

पंकज उधास का कालजयी सैड सॉन्ग जिये तो जिये कैसे...
पंकज उधाससाजन फिल्मजिये तो जिये कैसे
📆04-06-2026 09:17:00
📰Dainik Jagran
47 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 53%

पंकज उधास की आवाज में साजन फिल्म के जिये तो जिये कैसे गाने की लोकप्रियता का अंदजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूट्यूब पर इस पर 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मौजूद हैं।

सुरों के सम्राट गायक पंकज उधास ने 35 साल पहले हिंदी सिनेमा का सबसे कालजयी सैड सॉन्ग गाया था। इस पुरानी फिल्म से रखता है नाता। हिंदी सिनेमा के सैड सॉन्ग्स को लेकर काफी चर्चा की जाती है। इस आधार पर हम आपको लगातार उन चुनिंदा दर्द भरे गीतों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें सुनकर आंखें नम हो जाती है। इस फेहरिस्त आज हम आपके लिए पंकज उधास का एक सुरों के सम्राट पंकज उधास के इस गाने को कालजयी सैड सॉन्ग माना जाता है। आइए जानते हैं कि यहां पंकज साहब के कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है। फिल्मों गानों के अलावा पंकज उधास को गजल सम्राट भी कहा जाता था। लेकिन उन्होंने अपने करियर में जितने भी फिल्मी गानों को आवाज दी, वे सब हिट साबित हुए थे। जब बात दर्द भरे नगमों की जाती है, तो उसमें पंकज अपनी आवाज में ऐसा दर्द पैदा करते थे, जिसे सुनकर दिल और आंखें दोनों भर आती थीं। ऐसा की करिश्मा उन्होंने साल 1991 में आई फिल्म साजन के सैड सॉन्ग जिये तो जिये कैसे ...

(Jeeye To Jeeye Kaise) में करके दिखाया था। Sonu Nigam के पिता ने गाया था सदी का सबसे दर्द भरा गीत, 22 सालों से कालजयी बना है सैड सॉन्ग पंकज उधास की आवाज में इस गाने को आज भी दिल टूटे आशिक सुनना पसंद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस गाने को गाया था, उसके लिए उनकी खूब प्रशंसा भी हुई थी। इस गाने को अभिनेता संजय दत्त, सलमान खान और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। साजन फिल्म की सफलता में पंकज उधास के जिये तो जिये कैसे... गाने ने अहम भूमिका अदा की थी। हालांकि, पंकज उधास के अलावा इस गीत को गायक एस.

पी. बाला सुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू जैसे गायकों ने भी अपनी-अपनी आवाज गाया था, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रियता पंकज साहब की आवाज में ही इस गीत को मिली। पंकज उधास की आवाज में साजन फिल्म के जिये तो जिये कैसे गाने की लोकप्रियता का अंदजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूट्यूब पर इस पर 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज मौजूद हैं। इतना ही नहीं स्टेज परफॉर्मेंसे में इस गीत ने 14 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

पंकज उधास साजन फिल्म जिये तो जिये कैसे कालजयी सैड सॉन्ग हिंदी सिनेमा

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-04 12:17:17