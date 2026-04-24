पंचायतें महत्वपूर्ण, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना नहीं: कांग्रेस

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कांग्रेस ने पंचायतों और नगरपालिकाओं के पुनरुत्थान पर जोर दिया, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को कम महत्वपूर्ण बताया। राजीव गांधी के योगदान को याद किया गया।
कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या में वृद्धि करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं को मजबूत किया जाए और उनका पुनरुत्थान किया जाए। कांग्रेस का मानना है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए यह कदम आवश्यक है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इसी दिन 1993 में संविधान में 73वां संशोधन लागू किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 243-ए से 243-ओ तक के प्रावधान जोड़े गए। इन प्रावधानों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को व्यापक रूप से सशक्त बनाना था, ताकि वे शासन व्यवस्था की मजबूत नींव बन सकें। रमेश ने बताया कि आज देश में लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतें, 6,700 से अधिक मध्यवर्ती पंचायतें और 673 जिला परिषदें मौजूद हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह परिवर्तनकारी पहल पूरी तरह से राजीव गांधी की दृढ़ता और समर्पण का परिणाम थी। उन्हीं के प्रयासों से यह सुनिश्चित हो पाया कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित सीटों का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित हो, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल हो। रमेश ने आगे बताया कि राजीव गांधी के योगदान के कारण ही आज पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से लगभग 15 लाख महिलाएं हैं। यह संख्या जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी याद दिलाया कि 73वां संविधान संशोधन मूल रूप से 1989 के मध्य में पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा से पारित होने के बावजूद राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका था। बाद में, यह संशोधन 1993 में लागू किया गया। उन्होंने अनुच्छेद 243-डी (6) का भी उल्लेख किया, जिसमें पंचायत निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण का प्रावधान है। रमेश ने कहा कि कई राज्यों ने इस प्रावधान का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने डॉ.
मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा 2004 में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना और 2006 में मनरेगा योजना की शुरुआत का भी उल्लेख किया। मनरेगा योजना ने ग्राम पंचायतों को योजना निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका दी। हालांकि, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2025 में मनरेगा योजना को समाप्त कर दिया। रमेश ने महिला आरक्षण अधिनियम को 2029 से लागू करने और परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों (और नगरपालिकाओं) के पुनरुत्थान की आवश्यकता लोकसभा की संख्या बढ़ाकर व्यक्तिगत राजनीतिक अस्तित्व सुरक्षित करने से कहीं अधिक जरूरी है। उन्होंने बताया कि संविधान संशोधन विधेयक हाल ही में लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश है कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और उन्हें सशक्त बनाना देश के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पार्टी ने इस दिशा में राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए भविष्य में भी इस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिबद्धता जताई है
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