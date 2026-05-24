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पंचायत समिति दिड़बा की चेयरपर्सन मनजीत कौर के पति, जहरीला पदार्थ निगलने के बाद हालत गंभीर

Crime News

पंचायत समिति दिड़बा की चेयरपर्सन मनजीत कौर के पति, जहरीला पदार्थ निगलने के बाद हालत गंभीर
HinitrapBlakemailingJaggery
📆24-05-2026 05:13:00
📰Dainik Jagran
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एक महिला ने अपनी साथियों सहित मिलकर रणजीत सिंह को हनी ट्रैप में फंसाया व फिर उस पर दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की मांग की, जिससे आहत होकर रणजीत सिंह ने यह खौफनाक कदम उठाया। रणजीत सिंह पंजाब एंड सिंध बैंक में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। डीएसपी डॉ. रूपिंदर कौर बाजवा ने बताया कि पंचायत समिति दिड़बा की चेयरपर्सन मनजीत कौर की शिकायत पर पुलिस ने四 आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

संगरूर में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए चेयरपर्सन के पति, जहर निगलने के बाद हालत गंभीर पंचायत समिति दिड़बा की चेयरपर्सन मनजीत कौर के पति रणजीत सिंह ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया। संवाद सूत्र, दिड़बा/संगरूर। हनी ट्रैप का शिकार हुए पंचायत समिति दिड़बा की चेयरपर्सन मनजीत कौर के पति रणजीत सिंह ने बदनामी के डर से कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज जारी है.

संगरूर में हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए चेयरपर्सन के पति, जहर निगलने के बाद हालत गंभीर पंचायत समिति दिड़बा की चेयरपर्सन मनजीत कौर के पति रणजीत सिंह ने हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के चलते जहरीला पदार्थ निगल लिया। संवाद सूत्र, दिड़बा/संगरूर। हनी ट्रैप का शिकार हुए पंचायत समिति दिड़बा की चेयरपर्सन मनजीत कौर के पति रणजीत सिंह ने बदनामी के डर से कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज जारी है

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