पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर तैयार, राज्य निर्वाचन आयोग ने हर पद के लिए अलग रंग किया तय

कुछ विन्यासों का पालन करते हुए, निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए 60 लाख बैलेट पेपर मुद्रित किए हैं जिसमें प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग रंग दिया गया है। , राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए 60 लाख रंगीन मतपत्र मुद्रित किए हैं। पंचायत प्रधान पद के लिए हल्का हरा रंग का मतपत्र होगा, जबकि उपप्रधान के लिए पीले रंग का अर्ह। पंचायत सदस्य के लिए सफेद मतपत्र, सदस्य निकाय के लिए गुलाबी और सदस्य जिला परिषद के लिए हल्का नीला रंग का होगा।

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण का मतदान 26 मई को होगा। चुनाव परंपरागत विधि से मतपत्र और मत पेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग रंग के 60 लाख मतपत्र मुद्रित किए गए हैं। पंचायत प्रधान पद के लिए हल्का हरे रंग का मतपत्र, जबकि उपप्रधान के लिए पीले रंग का मतपत्र होगा। पंचायत सदस्य के लिए सफेद, सदस्य पंचायत समिति के लिए गुलाबी, सदस्य जिला परिषद के लिए हल्का नीला रंग का मतपत्र मुद्रित करवाया गया है। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होगी। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां के लिए 24 को ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी, जबकि अन्य पोलिंग पार्टियां 25 को रवाना होगी। दूसरे चरण के लिए 27 व तीसरे चरण 29 को पोलिंग पार्टियां रवाना होगी.

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण का मतदान 26 मई को होगा। चुनाव परंपरागत विधि से मतपत्र और मत पेटियों के माध्यम से करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। पंचायतीराज संस्थाओं के प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग रंग के 60 लाख मतपत्र मुद्रित किए गए हैं। पंचायत प्रधान पद के लिए हल्का हरे रंग का मतपत्र, जबकि उपप्रधान के लिए पीले रंग का मतपत्र होगा। पंचायत सदस्य के लिए सफेद, सदस्य पंचायत समिति के लिए गुलाबी, सदस्य जिला परिषद के लिए हल्का नीला रंग का मतपत्र मुद्रित करवाया गया है। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां 24 व 25 मई को रवाना होगी। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां के लिए 24 को ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी जाएंगी, जबकि अन्य पोलिंग पार्टियां 25 को रवाना होगी। दूसरे चरण के लिए 27 व तीसरे चरण 29 को पोलिंग पार्टियां रवाना होगी





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