पंच केदार: शिवजी के पवित्र स्थानों की पौराणिक कहानी और महत्व

उत्तराखंड में स्थित पंच केदार, जो भगवान शिव के पवित्र स्थान हैं, उनकी पौराणिक कहानी और महत्व के बारे में विस्तार से जानें। केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के बारे में विस्तार से पढ़ें।

उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार का प्रथम स्थान है। पंच केदार में केदारनाथ के अलावा मध्यमहेश्वर , तुंगनाथ , रुद्रनाथ और कल्पेश्वर शामिल हैं, जो भगवान शिव के विभिन्न भागों की पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने शिवजी के दर्शन करने के लिए प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने बैल का रूप धारण करके केदारनाथ में छुप गए। भीम ने शिवजी को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप शिवजी के पृष्ठ भाग का पिंड केदारनाथ में स्थापित हुआ। इसके अलावा, शिवजी के अन्य भागों की पूजा पंच केदार के अन्य स्थानों पर होती है। मध्यमहेश्वर में शिवजी की नाभि, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा की जाती है। इन पांच स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान हैं। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यहां शिवजी के पृष्ठ भाग के दर्शन करने के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं। शिव पुराण में केदारनाथ का विशेष महत्व बताया गया है और मान्यता है कि यहां के दर्शन करने से जातक को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। मध्यमहेश्वर मंदिर 12 हजार फीट ऊंचाई पर चौखंबा शिखर पर स्थित है और यहां शिवजी की नाभि की पूजा होती है। मान्यता है कि इस मंदिर का जल अत्यंत पवित्र है और इसकी कुछ बूंदें भी मोक्ष प्राप्त करा सकती हैं। तुंगनाथ धाम 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां शिवजी के हृदय स्थल और भुजा की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां शिवजी के मुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर मंदिर 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां शिवजी के जटाओं की पूजा की जाती है। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने से भक्तों को शुभ फल और मानसिक शांति प्राप्त होती है.

उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार का प्रथम स्थान है। पंच केदार में केदारनाथ के अलावा मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर शामिल हैं, जो भगवान शिव के विभिन्न भागों की पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने शिवजी के दर्शन करने के लिए प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने बैल का रूप धारण करके केदारनाथ में छुप गए। भीम ने शिवजी को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप शिवजी के पृष्ठ भाग का पिंड केदारनाथ में स्थापित हुआ। इसके अलावा, शिवजी के अन्य भागों की पूजा पंच केदार के अन्य स्थानों पर होती है। मध्यमहेश्वर में शिवजी की नाभि, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा की जाती है। इन पांच स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है, जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान हैं। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यहां शिवजी के पृष्ठ भाग के दर्शन करने के लिए भक्त दूर-दूर से आते हैं। शिव पुराण में केदारनाथ का विशेष महत्व बताया गया है और मान्यता है कि यहां के दर्शन करने से जातक को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। मध्यमहेश्वर मंदिर 12 हजार फीट ऊंचाई पर चौखंबा शिखर पर स्थित है और यहां शिवजी की नाभि की पूजा होती है। मान्यता है कि इस मंदिर का जल अत्यंत पवित्र है और इसकी कुछ बूंदें भी मोक्ष प्राप्त करा सकती हैं। तुंगनाथ धाम 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां शिवजी के हृदय स्थल और भुजा की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां शिवजी के मुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर मंदिर 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां शिवजी के जटाओं की पूजा की जाती है। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने से भक्तों को शुभ फल और मानसिक शांति प्राप्त होती है





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