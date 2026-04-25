पंजाब में आप कार्यकर्ताओं का आक्रोश: सांसदों के घर पर 'गद्दार' लिखा

आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब में आप कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। जालंधर और लुधियाना में सांसदों के घरों और कार्यालयों पर 'गद्दार' लिखा गया। पार्टी नेताओं ने इस घटना को निंदनीय बताया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। हाल ही में सात आप सांसद ों के भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के सांसद ों के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया है। जालंधर में कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के आवास की दीवारों पर 'गद्दार' लिख दिया, जिससे राजनीति क गलियारों में सनसनी फैल गई है। इसी तरह, लुधियाना में भाजपा में शामिल हुए सांसद राजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की दीवार पर भी ' पंजाब के गद्दार' लिखा गया। यह घटनाक्रम आप पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और पार्टी के भीतर असंतोष की भावना को दर्शाता है। पूर्व विधायक और नेता प्रतिपक्ष रहे एडवोकेट एचएस फुलका ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल और भगवंत मान की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पंजाब को बर्बाद करने वाली नीतियों के खिलाफ पार्टी में सच्चे कार्यकर्ताओं को बगावत करनी चाहिए। उन्होंने राघव चड्ढा और अन्य सांसद ों द्वारा अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की सराहना की। वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सात राज्यसभा सांसद ों के भाजपा में विलय को 'निंदनीय' करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी इस तरह के झटकों से घबराने वाली नहीं है, बल्कि हर बार ऐसी चुनौतियों से और मजबूत होकर उभरी है। अरोड़ा ने हैरानी जताते हुए कहा कि संदीप पाठक और राघव चड्ढा जैसे नेताओं पर किस दबाव में पार्टी छोड़ने का फैसला लिया गया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। अरोड़ा ने यह भी कहा कि पार्टी इन सांसद ों के निलंबन और सदस्यता रद्द करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के 'आप' के 50 विधायकों के टूटने के दावे पर भी तंज कसा, और उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करने की सलाह दी। अमन अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा की लड़ाई है और कुछ चेहरों के जाने से संगठन की मजबूती पर कोई आंच नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता और पार्टी के विधायक एकजुट हैं और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आप पार्टी के नेता व कार्यकर्ता डॉ.

अशोक कुमार मित्तल के भाजपा में शामिल होने के विरोध में लवली यूनिवर्सिटी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन दर्शाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के पाला बदलने से कितने आहत हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। पार्टी अब अपनी आंतरिक कलह को सुलझाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की चुनौती का सामना कर रही है। साथ ही, पार्टी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहें। यह घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकता है। कार्यकर्ताओं का यह आक्रोश पार्टी नेतृत्व के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें अपनी नीतियों और निर्णयों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है





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