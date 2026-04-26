पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, दिल्ली कैपिटल्स को हराया

अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। केएल राहुल के शानदार शतक और बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर पंजाब ने आईपीएल और टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन-चेज किया।

अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेल ा गया आईपीएल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। इस मैच में बल्लेबाजों का ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने रिकॉर्ड बुक में नए अध्याय लिख दिए। कुल मिलाकर 529 रन बने, जिसमें 33 छक्के और 49 चौके शामिल रहे। पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा दिए गए 264 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को मात्र 18.

5 ओवर में ही हासिल कर लिया, और इस तरह एक नया इतिहास रच दिया। यह न केवल आईपीएल के इतिहास का बल्कि विश्व टी20 क्रिकेट के इतिहास का भी सबसे बड़ा सफल रन-चेज साबित हुआ। पंजाब किंग्स ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड, जो उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 261 रनों का बनाया था, उसे भी पीछे छोड़ दिया। इस शानदार जीत के नायक रहे पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल, जिन्होंने नाबाद 152 रनों की तूफानी पारी खेली। राहुल ने अपनी इस पारी के साथ ही आईपीएल में 150 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने क्रिस गेल (175*) और ब्रेंडन मैकुलम (158*) के बाद आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कारनामा किया। राहुल का यह शतक उनके आईपीएल करियर का छठा शतक था, और इसी के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल की बराबरी कर ली है। अब उनसे आगे केवल विराट कोहली (8) और जोस बटलर (7) हैं। टी20 क्रिकेट में भी राहुल ने अपनी धाक जमाई है। वे अब पुरुषों के टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने तिलक वर्मा (151 रन बनाम मेघालय) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राहुल और नितीश राणा के बीच हुई 220 रनों की साझेदारी ने भी इस मैच को खास बना दिया। यह साझेदारी आईपीएल इतिहास में किसी भी विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है, और केवल विराट कोहली और एबी डिविलियर्स (229 रन) की साझेदारी इससे बड़ी है। पंजाब किंग्स की टीम ने इस जीत के साथ ही टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े रन-चेज का रिकॉर्ड एक बार फिर से अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेज किया। यह उल्लेखनीय है कि पंजाब किंग्स ने पहले भी 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक बड़ा रन-चेज किया था। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को पंजाब के बल्लेबाजों के सामने संघर्ष करना पड़ा। दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए थे, लेकिन पंजाब ने शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के दम पर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। केएल राहुल की कप्तानी और शानदार बल्लेबाजी ने पंजाब किंग्स को यह महत्वपूर्ण जीत दिलाई। इस मैच ने यह साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, अगर बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास और रणनीति के साथ खेला। यह मैच निश्चित रूप से आईपीएल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब किंग्स की इस ऐतिहासिक जीत ने उनके प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है और टीम को आगे के मैचों के लिए प्रेरित किया है





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