पंजाब के पटियाला में रेल ट्रैक पर विस्फोट, एक शव बरामद, जांच जारी

पंजाब के पटियाला में शंभू-अंबाला रेल ट्रैक के पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है. धमाके वाली जगह के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है. पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल जांच कर रहे हैं.
पंजाब के पटियाला में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ. शंभू-अंबाला रेल ट्रैक के पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है.
धमाके वाली जगह के पास से ही एक शख्स का शव भी बरामद हुआ है. यह घटना सोमवार रात करीब 10 बजे मालगाड़ियों के लिए आरक्षित ट्रैक के पास हुई. धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, डीआईजी और पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीमें भी जांच के लिए मौके पर मौजूद हैं.
पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि धमाके की वजह से रेल ट्रैक को कुछ नुकसान पहुंचा है. उन्होंने बताया कि ये एक लो-इंटेंसिटी ब्लास्ट था. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. मौके से बरामद हुआ एक व्यक्ति का शव जहां धमाका हुआ, उस जगह के पास से ही एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है.
हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उस व्यक्ति की मौत धमाके की वजह से हुई है या इसके पीछे कोई और कारण है. एसएसपी शर्मा ने कहा कि शव और धमाके के बीच संबंध की जांच की जा रही है. फॉरेंसिक की एक टीम धमाके वाली जगह से नमूने जमा कर रही है ताकि इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की पहचान की जा सके. पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है.
इस घटना से पहले इसी साल जनवरी में भी ऐसा ही धमाका हुआ था. फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक पर विस्फोट हुआ था. इस हादसे में एक ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया था और एक लोको पायलट भी घायल हो गया था. पुलिस और रेलवे प्रशासन ने इस बार भी तत्काल प्रतिक्रिया दिखाई है और जांच के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं.
स्थानीय निवासियों ने बताया कि धमाके के बाद क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हुआ था और कई लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने को प्रेरित हुए. रेलवे प्रशासन ने ट्रेन के यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू किया है. इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए तैयार है.
स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि के बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करने का आह्वान किया है. इस घटना के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने सभी संभावनाओं की जांच शुरू कर दी है. इस घटना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए लोगों को पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए
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