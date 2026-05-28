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पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मौसम बदलेगा, 3 दिन कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी

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पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मौसम बदलेगा, 3 दिन कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी
पंजाबचंडीगढ़मौसम
📆28-05-2026 01:26:00
📰Dainik Bhaskar
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पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मौसम बदलने की संभावना है। 3 दिन कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ओलावृष्टि होने की भी संभावना है।

पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मौसम बदलेगा। 3 दिन कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक 29 और 30 मई को चंडीगढ़ और पंजाब में 51% से 75% हिस्सों में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 24 घंटे में तापमान में 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। अब यह सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक हो गया है। सबसे अधिक तापमान 46 डिग्री फरीदकोट में दर्ज किया गया है। वहीं, चंडीगढ़ में 43.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पंजाब में बुधवार को बिजली की डिमांड 12178 मेगावाट रही। इस दौरान राज्य ने सेंट्रल ग्रिड से 6586 मेगावाट बिजली ली, जबकि राज्य में कुल उत्पादन 5565 मेगावाट रहा। सेहत मंत्री डॉ.

बलबीर सिंह ने कहा कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच जब धूप और लू सबसे खतरनाक स्तर पर होती है, तब बहुत जरूरी न होने पर बाहर न निकलें। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक संवेदनशील बताते हुए उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा है। खुले में काम करने वाले मजदूरों के लिए पीने के साफ पानी और छायादार आरामगाह की व्यवस्था सुनिश्चित करें। लू के दौरान चाय, कॉफी, शराब और अत्यधिक चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को और बढ़ा देते हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र के कुछ भागों, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और मध्य-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ व हिस्सों, अंडमान सागर के शेष भागों और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक आगे बढ़ चुका है। अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। यह दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम, मध्य-पूर्व और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष भागों तथा उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैल सकता है। आज से उत्तर-पश्चिम भारत को एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल के मुताबिक आज कुछ स्थानों पर हीटवेव (लू) की भी संभावना है। जबकि 28 और 29 तारीख को कहीं-कहीं 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी और झोंकों के साथ हवा की स्पीड 80 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। 30 तारीख को 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना है। 28 और 29 तारीख को कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। 29 और 30 तारीख को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पठानकोट, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और भारी बारिश की संभावना है। जबकि तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बरनाला और मानसा में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना है। पठानकोट, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, बरनाला, मानसा और संगरूर में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और सिरसा में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

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पंजाब चंडीगढ़ मौसम बारिश गरज-चमक ओलावृष्टि

 

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