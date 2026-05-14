पंजाब में गर्मी की मार से बढ़े गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डिहाइड्रेशन के मामलों पर मुख्यमंत्री सेहत योजना का असर

पंजाब में गर्मी की मार ने हर किसी को परेशान कर दिया है. गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डिहाइड्रेशन के मामलों में इस वजह से बढ़ोतरी हुई है. ऐसे हालात में पंजाब की भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना हजारों परिवारों के लिए राहत बड़ा सहारा बनकर सामने आई है. जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच योजना के तहत 3,279 गंभीर मरीजों का कैशलेस इलाज किया गया है. वहीं, गैस्ट्रो और पेट संबंधी बीमारियों के उपचार पर 73.42 लाख रुपये खर्च किए हैं.

पंजाब में गर्मी की मार ने हर किसी को परेशान कर दिया है. गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डिहाइड्रेशन के मामलों में इस वजह से बढ़ोतरी हुई है.

ऐसे हालात में पंजाब की भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना हजारों परिवारों के लिए राहत बड़ा सहारा बनकर सामने आई है. जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच योजना के तहत 3,279 गंभीर मरीजों का कैशलेस इलाज किया गया है. वहीं, गैस्ट्रो और पेट संबंधी बीमारियों के उपचार पर 73.42 लाख रुपये खर्च किए हैं. अप्रैल महीने में 1400 से अधिक मरीजों ने डिहाइड्रेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का इलाज करवाया.

इनमें 1,050 से अधिक मरीज मॉडरेट डिहाइड्रेशन के साथ तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित थे. वहीं, 115 मरीज गंभीर डिहाइड्रेशन और 250 से अधिक मरीज लगातार उल्टी और कमजोरी के कारण अस्पताल में भर्ती हुए. तेज गर्मी, दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन की वजह से पेट का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. आंकड़ों की मानें तो 1,290 से अधिक बुजुर्गों और लगभग 120 बच्चों ने योजना के तहत इलाज प्राप्त किया है.

जालंधर, पटियाला, लुधियाना और होशियारपुर सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल रहे. सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र नागरिकों को मुफ्त जांच, दवाइयां, आईवी फ्लूड और अस्पताल में भर्ती जैसी सुविधाएं कैशलेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को समय पर इलाज मिल रहा है





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