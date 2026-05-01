पंजाब में सियासी संकट: सीएम भगवंत मान पर नशे में होने के आरोप, विपक्ष हमलावर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में नशे में होने के आरोपों ने राज्य की राजनीति में तूफान ला दिया है। विपक्ष ने डोप टेस्ट की मांग की है, जबकि आप ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। स्वाती मालीवाल ने भी पार्टी पर हमला बोला है।

चंडीगढ़: पंजाब की राजनीति में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जहाँ सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) कई चुनौतियों का सामना कर रही है। राघव चड्ढा सहित सात सांसदों के विद्रोह के बाद, मुख्यमंत्री भगवंत मान के बारे में राज्य में राजनीति क माहौल गरमा गया है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान नशे की हालत में दिखाई दे रहे थे। इस आरोप ने पंजाब में विपक्षी दलों, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को एक साथ ला खड़ा किया है। कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया और स्पीकर से इस मामले में तत्काल कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी विधायकों के डोप टेस्ट कराने और पीजीआईएमईआर (PGIMER) द्वारा एक स्वतंत्र मेडिकल जांच की मांग भी की है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने विशेष रूप से अल्कोहल टेस्ट कराने की मांग की है, ताकि आरोपों की सच्चाई का पता चल सके। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री मान पर लगाए गए आरोपों को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सवाल उठाया कि नशे की हालत में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में क्या किया जा सकता है। बाजवा ने कहा कि जब राज्य का मुखिया पूरी तरह से नशे में हो, तो सत्र आयोजित करने का क्या औचित्य है?

उन्होंने सभी विधायकों और अधिकारियों का परीक्षण कराने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और जनता का विश्वास बहाल हो सके। शिरोमणि अकाली दल ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं, इसे शर्मनाक बताया है और मुख्यमंत्री का डोप टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह का व्यवहार पंजाब की जनता के लिए अपमानजनक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस घटना को शर्मनाक बताया है और कहा है कि भगवंत मान 'मजदूर दिवस' के अवसर पर विधानसभा के पवित्र कक्ष में शराब के नशे में धुत दिखाई दिए। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री का व्यवहार विधानसभा में असामान्य था और यह चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर स्वाती मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बार-बार लोकतंत्र के मंदिर, पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह गुरु साहिब के दरबार में शराब पीकर जाते हैं, मंदिरों में शराब पीकर जाते हैं, नोमा में शराब पीकर जाते हैं, सरकारी बैठकों में शराब पीकर जाते हैं और विदेश से आने के बाद भी नशे की हालत में ही मैदान से निकलते हैं। स्वाती मालीवाल ने मांग की है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज एक बार फिर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंदिर में नशे की हालत में पहुंचे हैं। यह घटना पंजाब की जनता के लिए अत्यंत निराशाजनक है और इससे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस पूरे मामले ने पंजाब की राजनीति में एक गंभीर मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। विपक्षी दलों का दबाव बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर जल्द ही स्पष्टीकरण देना होगा। जनता की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं और वे सच्चाई का पता लगने का इंतजार कर रहे हैं। इस घटना से आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं और पार्टी को अपनी छवि को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे





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