पंजाब में आप कार्यकर्ताओं का आक्रोश: सांसदों के घरों पर 'गद्दार' लिखा

आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब में आप कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। जालंधर और लुधियाना में सांसदों के घरों और कार्यालयों पर 'गद्दार' लिखा गया। पार्टी नेताओं ने इस घटना को निंदनीय बताया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। हाल ही में सात आप सांसद ों के भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी के सांसद ों के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया है। जालंधर में कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के आवास की दीवारों पर ' गद्दार ' लिख दिया, जिससे राजनीति क गलियारों में सनसनी फैल गई है। इसी तरह, लुधियाना में भाजपा में शामिल हुए सांसद राजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की दीवार पर भी ' पंजाब के गद्दार ' लिखा गया। यह घटनाक्रम आप पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और पार्टी के भीतर असंतोष की भावना को दर्शाता है। पूर्व विधायक और नेता प्रतिपक्ष रहे एडवोकेट एचएस फुलका ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल और भगवंत मान की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पंजाब को बर्बाद करने वाली नीतियों के खिलाफ पार्टी में सच्चे कार्यकर्ताओं को बगावत करनी चाहिए। उन्होंने राघव चड्ढा और अन्य सांसद ों द्वारा अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की सराहना की है। वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सात राज्यसभा सांसद ों के भाजपा में विलय को 'निंदनीय' करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी इस तरह के झटकों से घबराने वाली नहीं है और हर चुनौती से मजबूत होकर उभरेगी। अरोड़ा ने संदीप पाठक और राघव चड्ढा जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारणों पर भी सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि यह समझ से परे है कि वे किस दबाव में आकर ऐसा करने के लिए मजबूर हुए। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री भगवंत मान को जानकारी होने की संभावना जताई, लेकिन उनके संज्ञान में यह मामला नहीं था। अरोड़ा ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी इन सांसद ों के निलंबन और सदस्यता रद्द करवाने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग द्वारा 'आप' के 50 विधायकों के टूटने के दावे पर अमन अरोड़ा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वडिंग को दूसरों के घरों में झांकने के बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि आम आदमी पार्टी एक विचारधारा की लड़ाई है और कुछ चेहरों के जाने से संगठन की मजबूती पर कोई आंच नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता और पार्टी के विधायक एकजुट हैं और विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, आप पार्टी के नेता व कार्यकर्ता डॉ.

अशोक कुमार मित्तल के भाजपा में शामिल होने के विरोध में लवली यूनिवर्सिटी के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन दर्शाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के पाला बदलने से कितने आहत हैं और वे पार्टी के सिद्धांतों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। पार्टी को अब अपनी आंतरिक एकता को बनाए रखने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, पार्टी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए और जनता के हितों की रक्षा की जाए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए पार्टी को इस मामले को संवेदनशीलता से निपटने की आवश्यकता है





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