पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर अदालत ने 8 जून को सुनवाई निर्धारित कर दी, कोई तात्कालिक राहiat नहीं मिली

पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर कोई तात्कालिक राहiat नहीं मिली और अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 जून को निर्धारित कर दी। बुधवार की सुनवाई समाप्त होने पर मामला स्थगित कर दिया गया। अदालत द्वारा पिछले कई बार सुनवाई टलाने के बाद अब नई तारीख तय की गई है। संजीव अरोड़ा पीएमएलए के तहत इस मामले में जमानत प्राप्त करने का दावा करते हैं।

पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर अदालत ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया और मामले की अगली सुनवाई 8 जून 2023 को निर्धारित कर दी गई। यह सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय की विशेष अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अध्यक्षता में हुई। अदालत ने मुक्त र ups एवं आदेश तर्क पर विचार किया, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया। अगली सुनवाई तारीख 8 जून तक संजीव अरोड़ा जमानत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मामला पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत दर्ज है और अदालत द्वारा विशेष रूप से सुनाई जा रही है। अदालत ने पिछले कई बार सुनवाई टलाई और तारीखें बदलीं: 18 मई के बाद 22 मई तय हुई, फिर 27 मई और 3 जून। बुधवार की सुनवाई भी बीच में ही समाप्त हुई और मामला 8 जून तक स्थगित कर दिया गया। दोनों पक्षों ने अपने-अपने वकिलों द्वारा अदालत में Aaroprit किया। अब सभी ध्यान 8 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जिसमें अदालत जमानत मुट्र देने का निर्णय ले सकती है। संजीव अरोड़ा इस मामले में जमानत के लिए आवेदनकर्ता हैं और अदालत के अदेश तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। मामला पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दर्ज है.

पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका पर अदालत ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया और मामले की अगली सुनवाई 8 जून 2023 को निर्धारित कर दी गई। यह सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय की विशेष अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अध्यक्षता में हुई। अदालत ने मुक्त र ups एवं आदेश तर्क पर विचार किया, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया। अगली सुनवाई तारीख 8 जून तक संजीव अरोड़ा जमानत प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मामला पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत दर्ज है और अदालत द्वारा विशेष रूप से सुनाई जा रही है। अदालत ने पिछले कई बार सुनवाई टलाई और तारीखें बदलीं: 18 मई के बाद 22 मई तय हुई, फिर 27 मई और 3 जून। बुधवार की सुनवाई भी बीच में ही समाप्त हुई और मामला 8 जून तक स्थगित कर दिया गया। दोनों पक्षों ने अपने-अपने वकिलों द्वारा अदालत में Aaroprit किया। अब सभी ध्यान 8 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जिसमें अदालत जमानत मुट्र देने का निर्णय ले सकती है। संजीव अरोड़ा इस मामले में जमानत के लिए आवेदनकर्ता हैं और अदालत के अदेश तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। मामला पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ पीएमएलए की धारा 4 के तहत दर्ज है





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