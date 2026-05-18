पंजाब में ड्रग्स के नए गढ़ की आशंका जम्मू-कश्मीर में बढ़ी, नीति में बदलाव

पंजाब के बाद जम्मू-कश्मीर में भी नशे के नए गढ़ के रूप में ड्रग्स सामने आने का खतरा है। ड्रग्स के खिलाफ सरकार ने 100 दिन का अभियान शुरू किया है। नशे से जुड़ा गतिविधियों को रोकने के लिए नयी नीति चलाई गई है। वहीं, 110 दवा दुकानों के लाइसेंस भी अब तक बनाये गए हैं। 830 से ज्यादा नशेड़ियों और ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है।

पंजाब और सीमा पार से पहुंच रही खेप; ड्रग्स माफिया पर शिकंजे के लिए 100 दिन का अभियान ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियान में छात्राएं भी शामिल हुईं। प्रदेश में रैली, सेमिनार, खेल, पदयात्रा से जागरूकता फैलाई जा रही। पंजाब के बाद जम्मू-कश्मीर ने नशे के नए गढ़ के रूप में सामने रखा है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, राज्य की 1.

3 करोड़ आबादी में से करीब 13.5 लाख लोग (13% से ज्यादा) ड्रग्स से प्रभावित हैं। 2022 में यह आंकड़ा करीब 6 लाख था। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवाद के साथ अब ड्रग्स नेटवर्क भी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। डीजीपी नलिन प्रभात ने भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और नशीले पदार्थों के नेटवर्क को बड़ा खतरा बताया है। इसी के मद्देनजर सरकार ने 100 दिन का नशा-विरोधी अभियान शुरू किया है। इसमें अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के मोहम्मद अमीन बताते हैं कि उनका बेटा वकील बनना चाहता था, लेकिन स्कूल में सिगरेट से शुरू हुई लत धीरे-धीरे चरस और हेरोइन तक पहुंच गई। बाद में ड्रग्स खरीदने के लिए उसने घर का सामान तक बेचना शुरू कर दिया। ड्रग्स की लत से बाहर निकल चुके आदिल भट का कहना है कि इसके पीछे संगठित गिरोह काम कर रहे हैं, जिनके तार पंजाब के डीलरों से जुड़े हैं। नशीले पदार्थ सीमावर्ती इलाकों के रास्ते जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं।जागरूकता अभियान के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई तेज की है। NDPS एक्ट के तहत 704 एफआईआर दर्ज की गई हैं। प्रशासन ने 165 ऐसे इलाकों की पहचान की है, जहां नशे का कारोबार ज्यादा है, ताकि वहां विशेष निगरानी रखी जा सके।ड्रग्स कारोबार कर रहे लोगों के आईडी कैंसल जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहली बार नई नीति अपनाई है। इसके तहत ड्रग्स के कारोबार से जुड़े लोगों के पहचान से जुड़ सभी दस्तावेज रद्द किए जा रहे हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपार्ट, हथियार लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हैं। प्रशासन ने नशे की तस्करी से जुड़े ट्रांसपोर्ट और दवा बेचने वाले चैनलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है।110 दवा दुकानों के लाइसेंस अब तक सस्पेंड कर दिए गए हैं। दो के लाइसेंस भी प्रशासन ने रद्द किए हैं। अभियान के तहत 830 से ज्यादा नशेड़ियों और ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर अतिरिक्त नजर रखी जा रही है।पिछले 28 दिनों में ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े 733 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपी ड्रग पेडलर्स के 47 घरों पर बुलडोजर चलाया गया





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पंजाब ड्रग्स जागरूकता अभियान नीति उत्पन्न दस्तावेज

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