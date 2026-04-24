पंजाब के राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी का तीखा प्रहार

आम आदमी पार्टी ने पंजाब से सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने को पंजाब के साथ धोखा बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह भगवंत मान सरकार के कार्यों को रोकने का षड्यंत्र है और पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी।

आम आदमी पार्टी ने पंजाब से पार्टी के सात राज्यसभा सांसद ों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कड़ा विरोध जताया है। आप के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने इसे पंजाब के साथ विश्वासघात बताया है और कहा है कि पंजाब के लोग इन सातों सांसदों को कभी माफ नहीं करेंगे। श्री सिंह ने शुक्रवार को आप मुख्यालय में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा के साथ एक प्रेस वार्ता में कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा किए जा रहे जनहितकारी कार्यों को रोकने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार पिछले 30 वर्षों से सूखी पड़ी नहरों में पानी पहुंचाने, दलित और आदिवासी समाज की महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता, और माताओं-बहनों के खातों में हर महीने 1000 रुपये की सहायता प्रदान करने का कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार किसी भी नागरिक को गंभीर बीमारी होने पर 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध करा रही है। संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि पंजाब की जनता को इन सातों सांसदों के नाम याद रखने चाहिए, जिन्होंने पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने और उसके कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया है, जो कि पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। संजय सिंह ने विशेष रूप से राघव चड्ढा, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता का उल्लेख किया, जिन्हें पार्टी ने विधायक और सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद दिए थे, लेकिन वे भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह का भी नाम लिया, जिन्हें आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने भी विश्वासघात किया है। संजय सिंह ने कहा कि इन सभी सांसदों ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है और उनके साथ गद्दारी की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता के साथ एक घिनौना खेल खेला है, और भगवंत मान सरकार को रोकने और बाधित करने का प्रयास किया है, जिसके लिए पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि कौन कहां से आया है और किसे कहां तक पहुंचाया गया है। संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि पंजाब में एक अच्छी सरकार चल रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को तोड़ने और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अशोक मित्तल के यहां हाल ही में ईडी ने छापा मारा था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके और भय दिखाकर यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। संजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और इन विश्वासघात ियों को सबक सिखाएगी। पंजाब की जनता इन सांसदों के इस कृत्य को कभी नहीं भूलेगी और उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। आम आदमी पार्टी इस विश्वासघात के खिलाफ हर संभव कानूनी और राजनीति क कार्रवाई करेगी.

आम आदमी पार्टी ने पंजाब से पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर कड़ा विरोध जताया है। आप के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने इसे पंजाब के साथ विश्वासघात बताया है और कहा है कि पंजाब के लोग इन सातों सांसदों को कभी माफ नहीं करेंगे। श्री सिंह ने शुक्रवार को आप मुख्यालय में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा के साथ एक प्रेस वार्ता में कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा किए जा रहे जनहितकारी कार्यों को रोकने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार पिछले 30 वर्षों से सूखी पड़ी नहरों में पानी पहुंचाने, दलित और आदिवासी समाज की महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता, और माताओं-बहनों के खातों में हर महीने 1000 रुपये की सहायता प्रदान करने का कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार किसी भी नागरिक को गंभीर बीमारी होने पर 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध करा रही है। संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि पंजाब की जनता को इन सातों सांसदों के नाम याद रखने चाहिए, जिन्होंने पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने और उसके कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया है, जो कि पंजाब के लोगों के साथ धोखा है। संजय सिंह ने विशेष रूप से राघव चड्ढा, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता का उल्लेख किया, जिन्हें पार्टी ने विधायक और सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद दिए थे, लेकिन वे भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह का भी नाम लिया, जिन्हें आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने भी विश्वासघात किया है। संजय सिंह ने कहा कि इन सभी सांसदों ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है और उनके साथ गद्दारी की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता के साथ एक घिनौना खेल खेला है, और भगवंत मान सरकार को रोकने और बाधित करने का प्रयास किया है, जिसके लिए पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि कौन कहां से आया है और किसे कहां तक पहुंचाया गया है। संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि पंजाब में एक अच्छी सरकार चल रही है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को तोड़ने और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अशोक मित्तल के यहां हाल ही में ईडी ने छापा मारा था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके और भय दिखाकर यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। संजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और इन विश्वासघातियों को सबक सिखाएगी। पंजाब की जनता इन सांसदों के इस कृत्य को कभी नहीं भूलेगी और उन्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। आम आदमी पार्टी इस विश्वासघात के खिलाफ हर संभव कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई करेगी





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