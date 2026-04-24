पंजाब में राजनीतिक भूचाल: सात राज्यसभा सांसद 'आप' से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल

आम आदमी पार्टी (आप) को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। आप ने इसे भाजपा द्वारा की गई साजिश और पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी बताया है। पार्टी ने इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है।

पंजाब में राजनीति क संकट गहरा गया है, जहाँ सात राज्यसभा सांसद ों ने आम आदमी पार्टी (आप) से नाता तोड़ लिया है। इस घटनाक्रम के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल , पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने इसे एक गहरी साजिश करार दिया है और इसे पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात बताया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) ने एक बार फिर पंजाब ियों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र के लिए एक काला दिन बताया और जनता से इस गद्दारी का जवाब देने का आह्वान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम आदमी पार्टी एक जन-आधारित पार्टी है और इसकी असली ताकत आम लोग हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के गद्दारों को जनता सबक सिखाएगी और ऐसी चालों से वे पंजाब को नहीं जीत सकते। मान ने विश्वास जताया कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और आम लोग ही पार्टी की शक्ति हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी विचारधारा वाली पार्टी है जो हमेशा सच्चाई के लिए एकजुट होकर खड़ी रहती है। पंजाब कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करता। वहीं, गुजरात दौरे पर गए आप के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछले तीन दिनों से गुजरात में हैं, जहाँ पार्टी कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर और भाजपा की धमकियों को झेलते हुए पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बीच, कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं की मेहनत की कमाई का सौदा कर लिया है। सिसोदिया ने उन राज्यसभा सदस्यों को चेतावनी दी है जो अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण भाजपा के सामने झुक गए हैं, और कहा कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने घोषणा की है कि वे राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भाजपा में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। उनका तर्क है कि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ' ऑपरेशन लोटस ' ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यदि कोई भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन का विरोध करता है, तो उसे जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि विपक्ष ही नहीं बचेगा, तो इस अहंकारी सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा और जनता की आवाज कौन उठाएगा। आप की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने अपने चिर-परिचित अंदाज में यह काम किया है, क्योंकि पंजाब में उसके पास कोई नेता नहीं है और कांग्रेस भी लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा है। कक्कड़ ने जोर देकर कहा कि पंजाब के लोगों ने जिन सात सांसदों को राज्यसभा भेजा था, उन्होंने उस पार्टी का साथ दिया है जिसने 800 किसानों की जान ली और जो भाजपा किसानों को आतंकवादी बताती है। उन्होंने इसे गद्दारी बताया और कहा कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। कक्कड़ ने उन सात सांसदों की बातों को गंभीरता से लेने से इनकार करते हुए कहा कि आप एक एकजुट पार्टी है और उसके कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के मिशन को जमीन पर लागू करने के लिए अपने करियर और परिवार को त्याग दिया है। उनका मिशन हर बच्चे तक उच्च स्तरीय मुफ्त शिक्षा पहुंचाना है और वे इसके लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद उन सांसदों का मिशन इंस्टाग्राम और एक्स का प्रधानमंत्री बनना हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। जनता का आक्रोश और आप कार्यकर्ताओं का उत्साह इस राजनीति क लड़ाई को और भी दिलचस्प बना देगा.

पंजाब में राजनीतिक संकट गहरा गया है, जहाँ सात राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी (आप) से नाता तोड़ लिया है। इस घटनाक्रम के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने इसे एक गहरी साजिश करार दिया है और इसे पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात बताया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने इस घटना को लोकतंत्र के लिए एक काला दिन बताया और जनता से इस गद्दारी का जवाब देने का आह्वान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम आदमी पार्टी एक जन-आधारित पार्टी है और इसकी असली ताकत आम लोग हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के गद्दारों को जनता सबक सिखाएगी और ऐसी चालों से वे पंजाब को नहीं जीत सकते। मान ने विश्वास जताया कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है और आम लोग ही पार्टी की शक्ति हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी विचारधारा वाली पार्टी है जो हमेशा सच्चाई के लिए एकजुट होकर खड़ी रहती है। पंजाब कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करता। वहीं, गुजरात दौरे पर गए आप के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे पिछले तीन दिनों से गुजरात में हैं, जहाँ पार्टी कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर और भाजपा की धमकियों को झेलते हुए पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बीच, कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं की मेहनत की कमाई का सौदा कर लिया है। सिसोदिया ने उन राज्यसभा सदस्यों को चेतावनी दी है जो अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण भाजपा के सामने झुक गए हैं, और कहा कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने घोषणा की है कि वे राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भाजपा में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी। उनका तर्क है कि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन लोटस' ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यदि कोई भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन का विरोध करता है, तो उसे जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यदि विपक्ष ही नहीं बचेगा, तो इस अहंकारी सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा और जनता की आवाज कौन उठाएगा। आप की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने अपने चिर-परिचित अंदाज में यह काम किया है, क्योंकि पंजाब में उसके पास कोई नेता नहीं है और कांग्रेस भी लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा है। कक्कड़ ने जोर देकर कहा कि पंजाब के लोगों ने जिन सात सांसदों को राज्यसभा भेजा था, उन्होंने उस पार्टी का साथ दिया है जिसने 800 किसानों की जान ली और जो भाजपा किसानों को आतंकवादी बताती है। उन्होंने इसे गद्दारी बताया और कहा कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। कक्कड़ ने उन सात सांसदों की बातों को गंभीरता से लेने से इनकार करते हुए कहा कि आप एक एकजुट पार्टी है और उसके कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के मिशन को जमीन पर लागू करने के लिए अपने करियर और परिवार को त्याग दिया है। उनका मिशन हर बच्चे तक उच्च स्तरीय मुफ्त शिक्षा पहुंचाना है और वे इसके लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद उन सांसदों का मिशन इंस्टाग्राम और एक्स का प्रधानमंत्री बनना हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। जनता का आक्रोश और आप कार्यकर्ताओं का उत्साह इस राजनीतिक लड़ाई को और भी दिलचस्प बना देगा





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