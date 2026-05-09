पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की ईडी ने केस ली, फर्जी शेल् कंपनियों के जरिए फर्जी निर्यात का मामला, ईडी के जांच में आवास vorrei भी शामिल है

पंजाब के स्थानीय निकाय एवं संसदीय कार्य मंत्री संजीव अरोड़ा को शनिवार दोपहर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केस लिया है। ईडी ने उनकी ई-रिक्शा कंपनी को लेकर पकड़ा है। ईडी की टीम ईडी ने उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों और शेल कंपनियों के जरिए फर्जी निर्यात का मामला पकड़ा है। इसके अलावा पेanorिया में आवास वर्ष भी पे veröffentlicht हो सकता है। ईडी की अन्य भी जांच में ईडी ने पर्दे के पीछे से दस्तावेज छुपाने, फर्जी बीमा प्रमोटर तक लोadrिंग और इम्प्रूव पर मादोज पर लाभ की उम्मीद की बात भी सामने आई है।

पंजाब के स्थानीय निकाय एवं संसदीय कार्य मंत्री संजीव अरोड़ा को शनिवार दोपहर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केस लिया है। इससे पहले ईडी की टीम शनिवार सुबह से ही संजीव अरोड़ा के आधिकारिक आवास समेत दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ के कई ठिकानों पर छापामारी कर रही थी। पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने कुछ पात्रों के घर भी छापेमारी की। इनमें अरोड़ा का चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक आवास भी शामिल है। छापेमारी में हनप्टन स्काई रियल्टी लिमिटेड नामक कंपनी के परिसर में भी की गई है। इस छापेमारी से संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया है। जांच में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बिक्री, शेल कंपनियों के जरिए किए गए फर्जी निर्यात और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले शामिल है। इसके अलावा ईडी ने अप्रैल में अरोड़ा के उस घर पर भी छापा मारा था, जहां गैर सरकारी संगठन की दो शीर्ष पदस्थ पदाधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया था। ईडी के अनुसार अरोड़ा चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे और इस दौरान ईडी के छापेमारी को लेकर तमामलि हलफनामे की तैयारी में थे.

पंजाब के स्थानीय निकाय एवं संसदीय कार्य मंत्री संजीव अरोड़ा को शनिवार दोपहर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केस लिया है। इससे पहले ईडी की टीम शनिवार सुबह से ही संजीव अरोड़ा के आधिकारिक आवास समेत दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ के कई ठिकानों पर छापामारी कर रही थी। पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने कुछ पात्रों के घर भी छापेमारी की। इनमें अरोड़ा का चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक आवास भी शामिल है। छापेमारी में हनप्टन स्काई रियल्टी लिमिटेड नामक कंपनी के परिसर में भी की गई है। इस छापेमारी से संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया है। जांच में कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बिक्री, शेल कंपनियों के जरिए किए गए फर्जी निर्यात और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले शामिल है। इसके अलावा ईडी ने अप्रैल में अरोड़ा के उस घर पर भी छापा मारा था, जहां गैर सरकारी संगठन की दो शीर्ष पदस्थ पदाधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया था। ईडी के अनुसार अरोड़ा चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे और इस दौरान ईडी के छापेमारी को लेकर तमामलि हलफनामे की तैयारी में थे





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ईडी ने केस लिया है पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने केस लिय ईडी के जांच में फर्जी शेल् कंपनियों के जरिए फर ईडी ने आवास वर्ष को लेकर भी केस लिया है शिप कंपनियों के जरिए फर्जी निर्यात का मामला

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