पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा पर ED की कार्रवाई से गुस्सा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में; सीएम अरविंद केजरीवाल ने 'सलाम' संजीव अरोड़ा को दी एक्शन, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधे निशान

पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्या कार्रवाई की कि गुस्सा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है? अरविंद केजरीवाल ने क्या रिएक्ट किया, और क्या बीजेपी पर साधे निशान? हमारी समीक्षा में है पूरी कहानी।

नई दिल्ली: पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जिस तरह से कार्रवाई की, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। पार्टी ने राज्य भर में प्रदर्शन भी किया। उन्होंने केंद्र पर उसके नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। उधर, पंजाब के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने संजीव अरोड़ा को लेकर एक्स पर पोस्ट पर किया, जिसमें लिखा कि उन्हें सलाम। संजीव अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल ने किया 'सलाम'। पूरे मामले में हमारी समीक्षा: अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना.

नई दिल्ली: पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जिस तरह से कार्रवाई की, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। पार्टी ने राज्य भर में प्रदर्शन भी किया। उन्होंने केंद्र पर उसके नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। उधर, पंजाब के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने संजीव अरोड़ा को लेकर एक्स पर पोस्ट पर किया, जिसमें लिखा कि उन्हें सलाम। संजीव अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल ने किया 'सलाम'। पूरे मामले में हमारी समीक्षा: अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PUNJAB BANKRUPTCY CASE RED HOUSETECH ED REACTION CM ABBOTT ABBOTT COMMENTS PRANK CALL FORMER PM MODI BJP LEADER

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम कर रही हैं NIA और ED, टेरर फंडिंग नेटवर्क पर बड़ा शिकंजाPunjab News: जालंधर और अमृतसर में हुए धमाकों के बाद एनआईए निदेशक ने पंजाब का दौरा किया, जिसके तुरंत बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के शक में कई ठिकानों पर छापेमारी की. राज्य

Read more »

पंजाब में ED रेड के दौरान 500 के नोट हवा में उड़े, अमन अरोड़ा ने कहा- गौरव धीर मेरा भाई से बढ़कर हैपंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ED रेड में घिर गए हैं। जांच एजेंसी ED का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी गौरव धीर मंत्री अमन अरोड़ा का करीबी है। रेड के दौरान गली में बिखरे 500 के नोटों के बंडल और मंत्री अमन अरोड़ा सफाई देते हुए।

Read more »

E.D. Conducts Raid at Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora's Home, Touts of Suspicious ActivityThe Enforcement Directorate (E.D.) has conducted a raid at the home of Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in Chandigarh. The E.D. officials have reached the residence in around 20 vehicles. The search operation began at 7:25 AM. The security of the area has been enhanced with the deployment of around 30 CIA and SF personnel. The Aam Aadmi Party (AAP) leader Sanjay Singh has alleged that the BJP's 'sword of Damocles' E.D. has once again arrived in Punjab. He has also claimed that the search operation at the minister's residence is underway. Singh further stated that a two-three day long drama is expected, with fake news and propaganda being spread, and the 'sword' will be sent back to its master. A press conference by the Punjab Chief Minister is expected at 10 AM.

Read more »

'BJP का सुपारी किलर...', मंत्री संजीव अरोड़ा के घर हुई ED रेड पर भड़के CM मानपंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर शनिवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की. ED की टीम करीब 20 गाड़ियों के साथ पहुंची और कई ठिकानों पर तलाशी ली. कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री मान ने केंद्र सरकार और BJP पर हमला बोलते हुए ED को “सुपारी किलर” बताया.

Read more »

भाजपा का “सुपारी किलर” ED आज फिर पंजाब पहुँच गया है।ईडी के छापेमारी से कैबिनेट मंत्री और पूर्व नेता संजीव अरोड़ा सकते में आ गए हैं, जहां तक आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह के बयान का कोई संबंध नहीं है।

Read more »

पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी पर गरजे किरेन रिजिजू, बोले- भ्रष्टाचार किया तो कोई नहीं बचेगा!ED Money Laundering Case: पंजाब सरकार के मंत्री और AAP नेता संजीव अरोड़ा को ED ने 100 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी GST लेनदेन मामले में गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में कोई राजनीतिक एंगल नहीं है और कानून अपना काम कर रहा...

Read more »