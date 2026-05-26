अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स के IPL सीजन से बाहर होने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 200 से ज्यादा पोस्ट डिलीट कर दी।

पंजाब बाहर, तो फैंस ने ट्रोल किया; तिलक पर नस्लीय टिप्पणी की थी अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स के IPL सीजन से बाहर होने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 200 से ज्यादा पोस्ट डिलीट कर दी। उन्होंने प्रोफाइल फोटो भी बदल दिया। पंजाब के बाहर होने के बाद उन्हें फैंस की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। अर्शदीप के अकाउंट में महज 44 पोस्ट की बची हैं। विराट कोहली के साथ की वायरल रील भी शामिल है, जिसमें अर्शदीप ने मजाक में कोहली से कहा था कि बड़ा टारगेट होता तो वह लगातार तीसरी सेंचुरी लगा सकते थे। इस वीडियो को 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले थे। 2 वीडियो, जिन पर विवाद हुआ था, तिलक वर्मा को अंधेरा कहा था। पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने इसे नस्लीय बताया। हाल ही में PTI ने दावा किया था कि पंजाब किंग्स खिलाड़ियों से जुड़े वीडियो अब केवल फ्रेंचाइजी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को BCCI की सोशल मीडिया गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश देने वाला था। इस IPL में अर्शदीप का प्रदर्शन खास नहीं रहा। वे 14 मैचों में महज 14 विकेट ही ले सके। उन्होंने 10 से ज्यादा की इकॉनमी से रन खर्च किए। पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी। अर्शदीप ने तिलक से पूछा- ओए अंधेरे, सनस्क्रीन लगाया?

इसे भारतीय स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने नस्लीय टिप्पणी बताया। एक सीजन में 61 बार 200 का स्कोर बना, शुरू के 9 साल मिलाकर भी इससे कमजीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी, धर्मशाला में 80% बारिश के आसार, एमपी में 45 शहर हीटवेव की चपेट में मेरठ में गर्मी और उमस ने बढ़ाई परेशानी, आंधी से गिरे पेड़, रेलमार्ग बाधित





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अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स IPL नस्लीय टिप्पणी विराट कोहली

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