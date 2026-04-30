पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम में बदलाव, तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट

पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है, जहां अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक, वीरवार को कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने का यलो अलर्ट है, जबकि हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना भी है। बठिंडा सबसे गर्म शहर रहा है, जहां तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के 10 जिलों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि 9 जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम में बदलाव दर्ज किया गया है, जहां अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक, वीरवार को कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने का यलो अलर्ट है, जबकि हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना भी है। बठिंडा सबसे गर्म शहर रहा है, जहां तापमान 39.

3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के 10 जिलों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि 9 जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। अमृतसर में 1.1 डिग्री, फरीदकोट में 1.7 डिग्री, फाजिल्का में 2.2 डिग्री, फिरोजपुर में 0.6 डिग्री और पठानकोट में 4.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पठानकोट में सबसे अधिक 3.5 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि पटियाला में ट्रेस बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पाकिस्तान और कश्मीर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके असर से राज्य में मौसम बदल गया है। पंजाब के ऊपर हवा का कम दबाव और चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से बादल, तेज हवाएं, गरज-चमक और बारिश की स्थिति बनी हुई है। उत्तर पंजाब से लेकर दक्षिण-पश्चिम राजस्थान तक एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है, जो मौसम गतिविधियों को बढ़ा रही है। 2 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके असर से आने वाले दिनों में पंजाब समेत आसपास के इलाकों में फिर से मौसम बदल सकता है और बारिश व तेज हवाओं की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल के मुताबिक, पंजाब में 4 मई और 5 मई को कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 अप्रैल से 3 मई तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। फिर उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। 2 मई को पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर और रूपनगर में कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है, जबकि पटना में 3 घंटे मूसलाधार बारिश और आंधी से हालात बिगड़ गए। कानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पार गया। हरियाणा के 6 जिलों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट है, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश हुई, जबकि 10 जिलों में जमकर ओले गिरे





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