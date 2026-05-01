पंजाब विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव पारित, विपक्ष का बहिष्कार

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वासमत प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विपक्ष के अधिकांश विधायक सदन में मौजूद नहीं थे।

चंडीगढ़, पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण राजनीति क घटनाक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वासमत प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही, राज्य सरकार ने अपनी बहुमत साबित कर दिया है। हालांकि, इस दौरान विपक्ष के अधिकांश विधायक सदन में अनुपस्थित रहे, जिससे राजनीति क माहौल में तनाव और बढ़ गया। विश्वासमत प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्तमान राजनीति क परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन दिनों राज्य में अफवाहों का बाजार गर्म है और नकारात्मक खबरें तेजी से फैलाई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के टूटने की चर्चाएं पूरी तरह से निराधार हैं और लोगों में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत और एकजुट इकाई है, जो जनता के हितों के लिए समर्पित है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे राजनीति क लाभ के लिए इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। सत्र के दौरान एक अप्रिय घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों पर सदन में मोबाइल फोन का उपयोग करने का आरोप लगाया। इसके बाद, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के बैठने के तरीके को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान, सुखपाल सिंह खैरा ने मुख्यमंत्री पर कुछ आपत्तिजनक आरोप लगाए, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। हंगामे के कारण कांग्रेस के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया, जिसका उद्देश्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना था। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के विधायक भी इस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे, जिससे विपक्ष की अनुपस्थिति और भी स्पष्ट हो गई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां केवल अपने राजनीति क हितों को साधने के लिए इस तरह की नकारात्मक खबरें फैला रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी एक जन-आधारित पार्टी है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने गुजरात में हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार जीत का उल्लेख किया, जिससे विरोधी दलों में बेचैनी फैल गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनकी सरकार मजबूत है और बहुमत पूरी तरह से सुरक्षित है। विधानसभा में विधायक अनमोल गगन मान ने भी सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी के साथ अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो मुकाम दिलाया है, उसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। मंत्री संजीव अरोड़ा ने सरकार की चार वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले कई दशकों में नहीं हुए ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने बिजली की दरों को कम करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और लोगों के लंबित कार्यों को पूरा करना सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाए। कुल मिलाकर, विश्वासमत प्रस्ताव के पारित होने से सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन सदन में हुए हंगामे ने राजनीति क तनाव को और बढ़ा दिया है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की संभावना है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और भविष्य में राजनीति क गतिविधियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सरकार अब अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि विपक्ष सरकार की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगा.

चंडीगढ़, पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वासमत प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही, राज्य सरकार ने अपनी बहुमत साबित कर दिया है। हालांकि, इस दौरान विपक्ष के अधिकांश विधायक सदन में अनुपस्थित रहे, जिससे राजनीतिक माहौल में तनाव और बढ़ गया। विश्वासमत प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इन दिनों राज्य में अफवाहों का बाजार गर्म है और नकारात्मक खबरें तेजी से फैलाई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के टूटने की चर्चाएं पूरी तरह से निराधार हैं और लोगों में भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत और एकजुट इकाई है, जो जनता के हितों के लिए समर्पित है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। सत्र के दौरान एक अप्रिय घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री ने कांग्रेस विधायकों पर सदन में मोबाइल फोन का उपयोग करने का आरोप लगाया। इसके बाद, कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के बैठने के तरीके को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान, सुखपाल सिंह खैरा ने मुख्यमंत्री पर कुछ आपत्तिजनक आरोप लगाए, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। हंगामे के कारण कांग्रेस के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया, जिसका उद्देश्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना था। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के विधायक भी इस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे, जिससे विपक्ष की अनुपस्थिति और भी स्पष्ट हो गई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर मिलीभगत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस तरह की नकारात्मक खबरें फैला रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी एक जन-आधारित पार्टी है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने गुजरात में हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार जीत का उल्लेख किया, जिससे विरोधी दलों में बेचैनी फैल गई है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनकी सरकार मजबूत है और बहुमत पूरी तरह से सुरक्षित है। विधानसभा में विधायक अनमोल गगन मान ने भी सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी के साथ अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो मुकाम दिलाया है, उसके लिए वे हमेशा आभारी रहेंगे। मंत्री संजीव अरोड़ा ने सरकार की चार वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले कई दशकों में नहीं हुए ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने बिजली की दरों को कम करना, भ्रष्टाचार को खत्म करना और लोगों के लंबित कार्यों को पूरा करना सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाए। कुल मिलाकर, विश्वासमत प्रस्ताव के पारित होने से सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन सदन में हुए हंगामे ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की संभावना है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और भविष्य में राजनीतिक गतिविधियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सरकार अब अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि विपक्ष सरकार की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगा





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