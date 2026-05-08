पंजाब यूनिवर्सिटी ने एलएलबी प्रवेश परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी किया, 28 जून को होगी परीक्षा

पंजाब यूनिवर्सिटी ने एलएलबी प्रोफेशनल तीन वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले पीयू-पीजीएलएडब्लयू एंट्रेंस टेस्ट 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा 28 जून को आयोजित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 13 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के विधि विभाग में एलएलबी कोर्स के लिए 300 सीटें उपलब्ध हैं।

पंजाब यूनिवर्सिटी ने एलएलबी प्रोफेशनल तीन वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले पीयू-पीजीएलएडब्लयू एंट्रेंस टेस्ट 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। पीयू की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रवेश परीक्षा 28 जून को आयोजित की जाएगी। पीयू प्रशासन ने बताया कि प्रवेश परीक्षा का प्रास्पेक्टस और आवेदन फार्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पीयू-पीजीएलएडब्लयू एडमिशन पोर्टल पर जाकर 13 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से 15 जून तक जमा करवाना होगा, जबकि आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून निर्धारित की गई है। पीयू के विधि विभाग में एलएलबी कोर्स के लिए 300 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर, यूआइएल पीयू रीजनल सेंटर, पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरि रीजनल सेंटर, होशियारपुर में 60-60 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग और पीयू कर्मचारियों के वार्ड्स को प्रवेश परीक्षा शुल्क में रियायत प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म की हार्ड कापी आवश्यक दस्तावेजों सहित 19 जून तक सहायक रजिस्ट्रार, सीईटी सेल, अरुणा रंजीत चंद्रा हाल, पीयू चंडीगढ़ में जमा करवानी होगी। एडमिट कार्ड 23 जून से वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने फीस जमा करवा दी है लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, वे 25 जून को शाम चार बजे तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म पूरा कर सकेंगे। ऐसे उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 26 जून को सीईटी सेल द्वारा मैन्युअली जारी किए जाएंगे। पीयू अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पात्रता शर्तों, प्रास्पेक्टस और अन्य नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश परीक्षा के लिए कोई भी उम्मीदवार बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं पाएगा। इसके अलावा, परीक्षा के लिए निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। पीयू ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ ले जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया है कि प्रवेश परीक्षा के परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे और सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार कोर्स और कॉलेज का चयन करना होगा। पीयू ने यह भी स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार सीटें मिलने की कोई गारंटी नहीं है और यह पूरी तरह से उपलब्धता पर निर्भर होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयार रहें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ ले जाएं.

पंजाब यूनिवर्सिटी ने एलएलबी प्रोफेशनल तीन वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले पीयू-पीजीएलएडब्लयू एंट्रेंस टेस्ट 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। पीयू की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रवेश परीक्षा 28 जून को आयोजित की जाएगी। पीयू प्रशासन ने बताया कि प्रवेश परीक्षा का प्रास्पेक्टस और आवेदन फार्म ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी पीयू-पीजीएलएडब्लयू एडमिशन पोर्टल पर जाकर 13 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से 15 जून तक जमा करवाना होगा, जबकि आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून निर्धारित की गई है। पीयू के विधि विभाग में एलएलबी कोर्स के लिए 300 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर, यूआइएल पीयू रीजनल सेंटर, पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरि रीजनल सेंटर, होशियारपुर में 60-60 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वर्ग और पीयू कर्मचारियों के वार्ड्स को प्रवेश परीक्षा शुल्क में रियायत प्राप्त करने के लिए आवेदन फार्म की हार्ड कापी आवश्यक दस्तावेजों सहित 19 जून तक सहायक रजिस्ट्रार, सीईटी सेल, अरुणा रंजीत चंद्रा हाल, पीयू चंडीगढ़ में जमा करवानी होगी। एडमिट कार्ड 23 जून से वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। जिन अभ्यर्थियों ने फीस जमा करवा दी है लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, वे 25 जून को शाम चार बजे तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म पूरा कर सकेंगे। ऐसे उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 26 जून को सीईटी सेल द्वारा मैन्युअली जारी किए जाएंगे। पीयू अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पात्रता शर्तों, प्रास्पेक्टस और अन्य नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश परीक्षा के लिए कोई भी उम्मीदवार बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं पाएगा। इसके अलावा, परीक्षा के लिए निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। पीयू ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ ले जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया है कि प्रवेश परीक्षा के परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे और सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार कोर्स और कॉलेज का चयन करना होगा। पीयू ने यह भी स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार सीटें मिलने की कोई गारंटी नहीं है और यह पूरी तरह से उपलब्धता पर निर्भर होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयार रहें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को साथ ले जाएं





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