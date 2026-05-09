पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने राजनीति में आने की खबरों पर स्पष्ट किया

पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया के जरिए राजनीति के इन दावों पर खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वे केवल एक कलाकार हैं और उनका फोकस म्यूजिक, फिल्मों और एंटरटेनमेंट पर है। वे अव्वल इंटीग्रल प्लेटफॉर्म पर पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे थे, जबकि उन्हें पंजाब की नई आवाज और संभावित राजनीतिक चेहरा के रूप में पहचाना जा रहा था। उन्होंने अपने फैंस को एंटरटेन करने और अपने काम पर अपना पूरा ध्यान देने की संभावना व्यक्त की।

पोस्ट शेयर कर अफवाहों का खंडन किया, कहा- म्यूजिक और फिल्मों पर ही पूरा फोकस रहेगा पंजाब ी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने राजनीति में आने की खबरों पर सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं चल रही थीं कि दिलजीत पंजाब की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अब उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दिलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘कदे वी नहीं।’ यानी उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ एक कलाकार हैं और उनका फोकस म्यूजिक, फिल्मों और एंटरटेनमेंट पर ही है.

पोस्ट शेयर कर अफवाहों का खंडन किया, कहा- म्यूजिक और फिल्मों पर ही पूरा फोकस रहेगापंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने राजनीति में आने की खबरों पर सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं चल रही थीं कि दिलजीत पंजाब की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अब उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। दिलजीत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘कदे वी नहीं।’ यानी उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ एक कलाकार हैं और उनका फोकस म्यूजिक, फिल्मों और एंटरटेनमेंट पर ही है





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