पंजाब: जीरकपुर रामलीला ग्राउंड में दो गुटों की हिंसक झड़प, दो गंभीर घायल

पंजाब के जीरकपुर के बलटाना इलाके में रामलीला ग्राउंड पर दो गुटों के बीच विवाद झड़प में बदल गया, जिसमें लाठी-डंडे चले। दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला जांच में लेने और सीसीटीवी फुटेज से शिकारियों की पहचान करने का कहा।
पंजाब के जीरकपुर जिले के बलटाना इलाके में रामलीला ग्राउंड पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प फर्शी, जिसमें लाठी-डंडे चले। इस दंगा बाजी में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय मौके पर दहशत की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को भागने की जरूरत पड़ी। प्रतिक्रिया प्राप्त प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद किसी बात पर शुरू हुआ और जल्दी ही यह झड़प में बदल गया। दोनों दलों ने आ मिलकर लाठी-डंडे का इस्तेमाल किया, जिससे दो व्यक्ति जेब से हो गए। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पहुंची और परिस्थितियों को सामान्य कराया। घायल ों को निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि पूरा मामला जांच में लिया जा रहा है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मांगी जा रही है ताकि घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान किया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके.
पंजाब के जीरकपुर जिले के बलटाना इलाके में रामलीला ग्राउंड पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प फर्शी, जिसमें लाठी-डंडे चले। इस दंगाबाजी में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय मौके पर दहशत की स्थिति पैदा हो गई और लोगों को भागने की जरूरत पड़ी। प्रतिक्रिया प्राप्त प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद किसी बात पर शुरू हुआ और जल्दी ही यह झड़प में बदल गया। दोनों दलों ने आ मिलकर लाठी-डंडे का इस्तेमाल किया, जिससे दो व्यक्ति जेब से हो गए। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पहुंची और परिस्थितियों को सामान्य कराया। घायलों को निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि पूरा मामला जांच में लिया जा रहा है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मांगी जा रही है ताकि घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान किया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके
जीरकपुर बलटाना रामलीला ग्राउंड दंगा लाठी-डंडे घायल पुलिस सीसीटीवी