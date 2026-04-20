पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद प्रीति जिंटा और अर्शदीप सिंह का वायरल वीडियो

आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स की जीत के बाद टीम मालकिन प्रीति जिंटा और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर फैंस अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर लखनऊ सुपरजायंट्स को 54 रनों के बड़े अंतर से मात दी। जैसे ही मैच का अंतिम गेंद फेंकी गई और जीत पंजाब की झोली में आई, पूरी टीम के खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता था। मैदान पर जश्न का माहौल था, लेकिन इस जीत के सेलिब्रेशन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की रही। अर्शदीप ने अपनी इस महत्वपूर्ण
जीत का जश्न टीम की मालकिन और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ मनाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रीति जिंटा को अर्शदीप सिंह को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। प्रीति के गले लगाने के बाद अर्शदीप की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। वे इतने अधिक प्रफुल्लित थे कि उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने कोई विश्व कप का फाइनल मुकाबला जीत लिया हो। अर्शदीप की यह खुशी और उनके चेहरे के भाव इतने सरल और निराले थे कि उन्हें देखकर स्वयं प्रीति जिंटा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। उनके चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कान आ गई, जो इस बात का सबूत थी कि खिलाड़ी का ऐसा रिएक्शन उनके लिए भी काफी आश्चर्यजनक था। इसके बाद, प्रीति ने अर्शदीप से हाथ मिलाया और उनकी मेहनत की सराहना की। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद प्रशंसक भावुक और रोमांचित नजर आए। इस वायरल वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी है। कई प्रशंसकों ने मजाकिया लहजे में टिप्पणी की है कि अर्शदीप वास्तव में प्रीति जिंटा के एक जबरा फैन हैं। वहीं, कुछ यूजर्स ने अर्शदीप की निजी जिंदगी और उनकी कथित गर्लफ्रेंड समरीन कौर को लेकर भी टिप्पणियां कीं। यूजर्स ने लिखा कि इस वीडियो को देखकर समरीन कौर को शायद थोड़ी जलन महसूस हो सकती है या उन्हें अर्शदीप को डांट भी पड़ सकती है। गौरतलब है कि इन दिनों अर्शदीप सिंह का नाम पंजाबी अभिनेत्री समरीन कौर के साथ जुड़ रहा है। हालांकि, इस युवा क्रिकेटर ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन अक्सर समरीन को स्टेडियम में अर्शदीप को चियर करते हुए देखा जाता है। उनकी केमिस्ट्री और एक-दूसरे के प्रति सम्मान को देखकर फैंस उन्हें एक बेहद लोकप्रिय कपल मानते हैं। इस पूरे प्रकरण ने खेल और बॉलीवुड के तालमेल को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। एक तरफ जहां खेल के मैदान पर खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन प्रशंसकों का दिल जीत रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैदान के बाहर के ऐसे अनमोल पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। प्रीति जिंटा, जो हमेशा से अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने जिस तरह से अर्शदीप के साथ खुशी साझा की, उसने टीम के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है। फिलहाल, सभी की नजरें अब अर्शदीप के अगले मुकाबलों और उनके निजी जीवन के अपडेट्स पर टिकी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आईपीएल का यह सीजन न केवल क्रिकेट के लिए, बल्कि ऐसे यादगार लम्हों के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा
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