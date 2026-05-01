पंजाब सरकार पर बीजेपी का हमला: कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की मांग

बीजेपी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार और विधानसभा में नशे में आने की आशंका जताई है। उन्होंने सत्तापक्ष के विधायकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग की है।

चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शुक्रवार को हुई पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में दो मंत्रियों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया। जाखड़ ने इस घटना को विधानसभा के लिए भी अपमानजनक बताया और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकार नशे की हालत में विधानसभा आती है, तो यह लोकतंत्र के मंदिर का सीधा अपमान है। सुनील जाखड़ ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह अत्यंत अनुचित और अस्वीकार्य थी। उन्होंने इस भाषा का विवरण देने से इनकार करते हुए कहा कि यह इतना बुरा था कि उसका उल्लेख करना भी उचित नहीं है। जाखड़ ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ दो मंत्रियों को ही नहीं, बल्कि मुख्य सचिव को भी उसी अपमानजनक भाषा का शिकार होना पड़ा। उन्होंने सरकार पर सत्ता के अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या पंजाब को चलाने वाले नेता सत्ता के नशे में चूर हैं या किसी अन्य नशे के प्रभाव में हैं। जाखड़ ने विशेष सत्र के दौरान सरकार के व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विधानसभा की मर्यादा का उल्लंघन करना एक गंभीर मामला है। उनका मानना है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और उसकी पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। जाखड़ ने सरकार से तत्काल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डोप टेस्ट की बात दूर की है, लेकिन सत्तापक्ष के नेताओं का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाना आवश्यक है। जाखड़ ने फ्लोर टेस्ट और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के मुद्दे को अलग रखते हुए कहा कि सबसे पहले पंजाब विधानसभा के नेताओं का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे या तो फ्लोर टेस्ट करवाएं या न करवाएं, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाएं या न करवाएं, लेकिन पंजाब विधानसभा के नेताओं का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट आज ही होना चाहिए। जाखड़ ने हर सत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि विशेष सत्र का महत्व और भी अधिक होता है। उन्होंने सरकार के व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह के व्यवहार से लोकतंत्र की नींव हिल सकती है और जनता का विश्वास टूट सकता है। इसलिए, सरकार को तत्काल इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और स्थिति को सामान्य बनाना चाहिए। जाखड़ ने यह भी कहा कि वे पंजाब की जनता के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे.

चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि शुक्रवार को हुई पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में दो मंत्रियों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया गया। जाखड़ ने इस घटना को विधानसभा के लिए भी अपमानजनक बताया और सत्तारूढ़ दल के विधायकों के लिए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकार नशे की हालत में विधानसभा आती है, तो यह लोकतंत्र के मंदिर का सीधा अपमान है। सुनील जाखड़ ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह अत्यंत अनुचित और अस्वीकार्य थी। उन्होंने इस भाषा का विवरण देने से इनकार करते हुए कहा कि यह इतना बुरा था कि उसका उल्लेख करना भी उचित नहीं है। जाखड़ ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ दो मंत्रियों को ही नहीं, बल्कि मुख्य सचिव को भी उसी अपमानजनक भाषा का शिकार होना पड़ा। उन्होंने सरकार पर सत्ता के अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या पंजाब को चलाने वाले नेता सत्ता के नशे में चूर हैं या किसी अन्य नशे के प्रभाव में हैं। जाखड़ ने विशेष सत्र के दौरान सरकार के व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विधानसभा की मर्यादा का उल्लंघन करना एक गंभीर मामला है। उनका मानना है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और उसकी पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। जाखड़ ने सरकार से तत्काल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डोप टेस्ट की बात दूर की है, लेकिन सत्तापक्ष के नेताओं का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाना आवश्यक है। जाखड़ ने फ्लोर टेस्ट और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के मुद्दे को अलग रखते हुए कहा कि सबसे पहले पंजाब विधानसभा के नेताओं का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे या तो फ्लोर टेस्ट करवाएं या न करवाएं, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवाएं या न करवाएं, लेकिन पंजाब विधानसभा के नेताओं का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट आज ही होना चाहिए। जाखड़ ने हर सत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि विशेष सत्र का महत्व और भी अधिक होता है। उन्होंने सरकार के व्यवहार को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह के व्यवहार से लोकतंत्र की नींव हिल सकती है और जनता का विश्वास टूट सकता है। इसलिए, सरकार को तत्काल इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और स्थिति को सामान्य बनाना चाहिए। जाखड़ ने यह भी कहा कि वे पंजाब की जनता के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे





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