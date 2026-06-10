पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार हाई कोर्ट में बतौर सफाई सेवक और माली के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार हाई कोर्ट में बतौर सफाई सेवक और माली के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत सफाई सेवक के कुल 75 पदों पर और माली के कुल 92 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 30 जून, 2026 निर्धारित की गई है।आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदावरों को आयु-सीमा में कुछ विशेष छूट भी दी जाएगी। माली के पदों पर भर्ती के लिए उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने बागवानी में डिप्लोमा किया हो और जिन्हें इसी क्षेत्र में तीन साल का कार्यानुभव भी हो। सफाई सेवक के पदों पर भर्ती करने के लिए उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें स्वीपर के काम में न्यूनतम 3 वर्षों का कार्यानुभव हो।आवेदन करने के लिए अन्य राज्य के जनरल, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 700 रुपये और पंजाब व हरियाणा राज्य के एससी, एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।अब वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को दर्ज कर लें।फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार हाई कोर्ट में बतौर सफाई सेवक और माली के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत सफाई सेवक के कुल 75 पदों पर और माली के कुल 92 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 30 जून, 2026 निर्धारित की गई है।आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदावरों को आयु-सीमा में कुछ विशेष छूट भी दी जाएगी।माली के पदों पर भर्ती के लिए उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने बागवानी में डिप्लोमा किया हो और जिन्हें इसी क्षेत्र में तीन साल का कार्यानुभव भी हो। सफाई सेवक के पदों पर भर्ती करने के लिए उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें स्वीपर के काम में न्यूनतम 3 वर्षों का कार्यानुभव हो।आवेदन करने के लिए अन्य राज्य के जनरल, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 700 रुपये और पंजाब व हरियाणा राज्य के एससी, एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये निर्धारित की गई है।पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सफाई सेवक और माली के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।अब वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को दर्ज कर लें।फॉर्म सबमिट करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें





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