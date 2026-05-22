पंजाब सरकार ने आवारा कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पूरे राज्य में लागू करने का फैसला किया है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और साथ ही पशुओं की देखभाल भी मानवीय तरीके से हो. राज्य की सभी अधिक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा, ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना डर के पार्क, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर घूम सकें.
पंजाब में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर अब राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पूरे राज्य में पूरी तरह लागू किया जाएगा.
राज्य की सभी अधिक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि सरकार राज्यभर में जरूरत के मुताबिक डॉग शेल्टर बनाएगी, ताकि आवारा कुत्तों की उचित देखभाल की जा सके. सरकार का मानना है कि अब इस समस्या पर निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है.
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी लिखा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पूरी गंभीरता से लागू करेगी और लोगों को आवारा कुत्तों के खतरे से राहत दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी
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