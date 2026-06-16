पंजाब मौसम अपडेट: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण येलो अलर्ट जारी, गर्मी से राहत की उम्मीद

पंजाब में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर के कारण 16 जून से 19 जून तक कई जिलों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों और खुले में काम करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तापमान में थोड़ी गिरावट देखकर गर्मी से राहत की संभावना है।

पंजाब में मौसम की स्थिति का समीक्षा करने पर पता चलता है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से अभी भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक , बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ केंद्र ने 16 जून से 19 जून तक इस संभावना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार तक राज्य के अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई, जिससे पंजाब की ओर से गर्मी से कुछ हद तक राहत की उम्मीद हो रही है। फरीदकोट में 39.

4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जबकि हॉवेल हवाई अड्डे और अन्य कई जिलों में तापमान 33 से 38 डिग्री के बीच रहे। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को गर्मी के दौरे से सावधान रहने के लिए कहा गया है। किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, पर उन जिलों जहां कोई अलर्ट नहीं है वहां मौसम लगातार सामान्य रहेगा





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