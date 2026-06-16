Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

पंजाब मौसम अपडेट: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण येलो अलर्ट जारी, गर्मी से राहत की उम्मीद

मौसम News

पंजाब मौसम अपडेट: वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण येलो अलर्ट जारी, गर्मी से राहत की उम्मीद
पंजाब मौसमवेस्टर्न डिस्टरबेंसयेलो अलर्ट
📆16-06-2026 01:39:00
📰Dainik Jagran
24 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 53%

पंजाब में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर के कारण 16 जून से 19 जून तक कई जिलों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों और खुले में काम करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तापमान में थोड़ी गिरावट देखकर गर्मी से राहत की संभावना है।

पंजाब में मौसम की स्थिति का समीक्षा करने पर पता चलता है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से अभी भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक , बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, चंडीगढ़ केंद्र ने 16 जून से 19 जून तक इस संभावना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार तक राज्य के अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई, जिससे पंजाब की ओर से गर्मी से कुछ हद तक राहत की उम्मीद हो रही है। फरीदकोट में 39.

4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जबकि हॉवेल हवाई अड्डे और अन्य कई जिलों में तापमान 33 से 38 डिग्री के बीच रहे। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को गर्मी के दौरे से सावधान रहने के लिए कहा गया है। किसानों और खुले क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, पर उन जिलों जहां कोई अलर्ट नहीं है वहां मौसम लगातार सामान्य रहेगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

पंजाब मौसम वेस्टर्न डिस्टरबेंस येलो अलर्ट गरज-चमक तेज हवाएं गर्मी से राहत

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

iPhone 16 प्री-बुकिंग शुरू, 13 से 19 दिसंबर तक है मौकाiPhone 16 प्री-बुकिंग शुरू, 13 से 19 दिसंबर तक है मौकाऐपल ने नई iPhone 16 सीरीज लॉन्च की है। प्री-बुकिंग 13 से 19 सितंबर तक की जा सकती है। Imagine स्टोर्स पर विशेष डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं। iPhone 16 की MRP 79900 रुपए और iPhone 16 Plus की कीमत 89900 रुपए है। फोन में Super Retina XDR Display और A18 Pro Chip दी गई...
Read more »

Bangladesh Plane Crash: ঢাকায় ফিরল আমদাবাদের স্মৃতি! বিমান দুর্ঘটনায় পুড়ে খাক ১৯ জন, ১৬ পড়ুয়া-২শিক্ষক ও পাইলট...Bangladesh Plane Crash: ঢাকায় ফিরল আমদাবাদের স্মৃতি! বিমান দুর্ঘটনায় পুড়ে খাক ১৯ জন, ১৬ পড়ুয়া-২শিক্ষক ও পাইলট...In Dhaka tragic plane crash 19 people dead where 16 student 2 teacher and pilot himself
Read more »

अंडर 19 वर्ल्ड कप : यूएसए ने क्वालीफाई किया, सभी 16 टीमें फाइनलअंडर 19 वर्ल्ड कप : यूएसए ने क्वालीफाई किया, सभी 16 टीमें फाइनलअंडर 19 वर्ल्ड कप : यूएसए ने क्वालीफाई किया, सभी 16 टीमें फाइनल
Read more »

यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: 10 शवों का DNA मैच, आज स्वजन को सौंपेगी मथुरा पुलिसयमुना एक्सप्रेसवे हादसा: 10 शवों का DNA मैच, आज स्वजन को सौंपेगी मथुरा पुलिसमथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर को हुए भीषण हादसे में मारे गए 19 लोगों में से दस शवों को पुलिस मंगलवार को उनके परिजनों को सौंप देगी। पांच शवों का डीएनए मिलान अभी बाकी है। नौ वाहनों की टक्कर में 19 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे।
Read more »

अनंत सिंह को बड़ी राहत: 16 को कहा था जल्द जेल से बाहर आऊंगा, 19 को मिली बेलअनंत सिंह को बड़ी राहत: 16 को कहा था जल्द जेल से बाहर आऊंगा, 19 को मिली बेलAnant Singh to be released from jail- मोकामा जदयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में जमानत मिल गई है।
Read more »

'मैं तुम्हारे लिए पागल हूं', 16 साल के स्टूडेंट को महिला टीचर ने भेजे 19 हजार मैसेज'मैं तुम्हारे लिए पागल हूं', 16 साल के स्टूडेंट को महिला टीचर ने भेजे 19 हजार मैसेजस्कूल की एक महिला टीचर ने 16 साल के छात्र के प्यार में इस कदर डूबी कि 3 महीने में 19 हजार मैसेज भेज दिए. इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया. दोनों के बीच इस दौरान सैकड़ों बार कॉल पर भी बातें हुई थी.
Read more »



Render Time: 2026-06-16 04:38:49